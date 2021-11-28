Avrupalılar 3 Galatasaraylı yıldızın peşinde

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Son iki sezonda ‘şöhretli ama yaşlı’ futbolcu transferlerini bir kenara bırakıp, ‘genç ve başarıya aç’ oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bu politikasının meyvelerini toplamaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda bitime 1 maç kala liderlik koltuğunda oturan ve tur atlamayı garantileyen sarı kırmızılı takımdan üç futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

Avrupa Ligi’ndeki Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova maçlarında vitrine çıkan Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Marcao, başarılı performanslarıyla piyasa değerlerini şimdiden birkaç kat artırdı.

Kerem Aktürkoğlu bedavaya gelmişti

Geçen yıl TFF 3. Lig ekibi 24Erzincanspor’dan bedavaya alınan ve Fatih Terim’in kendisine verdiği şansı iyi değerlendirerek A Milli Takım’a kadar yükselen Kerem, son Marsilya maçındaki oyunuyla kendisini izleyen beş kulübü adeta mest etti.

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Lyon, Lille, Roma, Wolfsburg ve Sevilla kulüplerinin scoutlarından olumlu not alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için özellikle Lyon’un ısrarlı olduğu öğrenildi.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 24 maçta 6 gol, 5 asist, A Milli Takım’da da 8 karşılaşmada 3 gol üreten Kerem’in değeri, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro.

Roma ve Napoli, Marcao’nun peşinde

Sezon başında 4 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan transfer edilen Berkan Kutlu’yu İtalya 1. Ligi’nden Sassuolo ve Genoa kulüplerinin listesine girdi.

A Milli Takım’a da seçilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 2 ay içinde piyasa değerini 5 milyon Euro’ya yükseltti.

Marcao’yu geçen yıl kadrosuna katmak isteyen Roma ve bu sezonun başında teklif sunan Napoli de Brezilyalı futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Bu sezon tam 4 kez Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçilen Marcao için iki kulübün de ara transferde teklif yapması bekleniyor.