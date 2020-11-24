Avrupalı ve Rus kayakçıların tercihi Kaçkar Dağları

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları’nda yapılan, Türkiyede ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye’de, Kaçkar Dağları’nı tercih etti. Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için başta bu yıl İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlara gelecek.



KAÇKARLAR, AVRUPA BASININDA



İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası’nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Kaçkar Dağları’nın, kitlesel kayak turizminin ortaya çıkmasından önceki Alpler gibi olduğu ifade edilen yazıda, İsviçre’nin Zermatt ve Fransa Alpleri’ndeki kayak merkezi Courchevel bölgeleri örnek gösterildi. Kayak sporcularının Kaçkarlardaki deneyimlerine yer verilen yazıda bölgedeki kar kalitesinin kayak sporu için son derece elverişli olduğu vurgulandı.



HAFTALIK 10 BİN EURO ÖDÜYOLAR



Kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların sürdüğü bölgede helikopterlerin konuşlandırılması ile heliski heyecanı, Ocak’ta başlayacak.



REZERVASYONLAR DOLDU



Ayder Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, Kaçkar Dağları’nda heliski faaliyetini uzun süredir sürdüğünü belirterek bunun ürünlerini almaya başladıklarını söyledi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden Amerikalı bir kayakçının bölgedeki serüvenine yer verdiğini hatırlatan Haşimoğlu, "Kayakçı Trabzona geliyor, Trabzonda başka bir kayakçıyla buluşuyor. Nereye gidiyorsun diyor, Aydere gidiyorum diyor, Biz de oraya gidiyoruz, Kaçkar Dağları’nda kayak yapacağız diyor. Kayaktan sonra kendi ülkelerine dönünce Kaçkarlardaki kar kalitesinin yüksek olduğunu anlatıyorlar. Bu da bizim için ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. Mutlu olduk bundan.Bu yıl da yine bu faaliyetlerimiz devam ediyor. 2020 yılında Covid-19 virüsünden dünya etkilendi. Fakat Türkiyede bunun iyi yönetilmesinden dolayı yurtdışından, Avrupa ülkelerinden diğer ülkelere giden kayakçılar bu yıl Rizeyi tercih ediyor. Tercihlerinin en büyük sebebi de Türkiyede Covid-19 sürecinin iyi yönetildiği anlamında. Rezervasyonlarımız çok yoğun durumda, dolmuş vaziyette" dedi.