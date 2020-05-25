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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 25.05.2020 - 21:07,Son Güncelleme:

Avrupalı futbol kulüplerinden "kayıp çocuklar" kampanyasına destek

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Avrupalı futbol kulüplerinden "kayıp çocuklar" kampanyasına destek
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Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla başlatılan sosyal medya kampanyasında bir araya geldi.

Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) yapılan açıklamaya göre birlik üyesi 86 kulüp, kayıp çocukları aileleri ile buluşturmayı hedefleyen kampanyaya katıldı.

Aralarında Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain'in de (PSG) yer aldığı kulüpler, sosyal medya hesaplarından dünya genelindeki kayıp çocukların bilgilerini paylaştı.

Avrupalı futbol kulüplerinden kayıp çocuklar kampanyasına destek

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