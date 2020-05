Avrupalı futbol kulüplerinden "kayıp çocuklar" kampanyasına destek

Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) yapılan açıklamaya göre birlik üyesi 86 kulüp, kayıp çocukları aileleri ile buluşturmayı hedefleyen kampanyaya katıldı.

Aralarında Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain'in de (PSG) yer aldığı kulüpler, sosyal medya hesaplarından dünya genelindeki kayıp çocukların bilgilerini paylaştı.

Over 250,000 children in Europe go missing every year. On #InternationalMissingChildrensDay, @Fenerbahce is proud to support #FootballCares and join the global football community, @ICMEC_official and @ECAeurope to make sure that #NoChildStandsAlone! pic.twitter.com/VpIsl1XJw6