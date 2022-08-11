Avrupa'dan Türklere hücum! Geleceğin yıldız adaylarından transferler...

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Avrupa'nın köklü kulüpleri geleceğin yıldızı olması beklenen Türk futbolcuları bir bir kadrolarına katmaya devam ediyor. Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve son olarak da Ahmetcan Kaplan..

KAPIYI RIDVAN AÇTI

Bu sezon yurt dışına giden ilk futbolcu, Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz oldu. Adı uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılan genç futbolcu, İskoç ekibi Rangers’ın yolunu tuttu.

2. GİDEN EMİRHAN

Ardından yine siyah beyazlıların futbola kazandırdığı 18 yaşındaki Emirhan İlkhan oldukça tartışmalı bir süreç sonrası İtalyan temsilcisi Torino’nun yolunu tuttu.

5 YILLIK İMZA ATACAK

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Bu isimlere son eklenen ise Trabzonspor’un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan oldu ve Hollanda ekibi Ajax genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo mavili takımla 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ahmetcan için Ajax, bordo mavili kulübe 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek. Hollanda’ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek olan 19 yaşındaki futbolcu Amsterdam ekibiyle 5 yılık sözleşme imzalayacak.

3 GENCE 21 MİLYON EURO

Rıdvan Yılmaz 6.5 milyon Euro, Emirhan İlkhan 4.5 milyon Euro bonservisle yeni takımlarına katılırken Beşiktaş 2 genç futbolcunun vedasıyla 11 milyon Euro’yu kasasına koymayı garantiledi. Trabzonspor da Ahmetcan’ın da Ajax’a transfer olmasıyla birlikte 10 milyon Euro kazanacak. Trabzon ayrıca 20 yaşındaki Enis Destan’ı da 75 bin Euro’ya Warta Poznan’a kiralık olarak göndermişti.

EMİRHAN'DAN 4 YILLIK İMZA

Emirhan İlkhan dün Torino ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emirhan “Avrupa’da oynamak için kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Beşiktaş’ta giydiğim ilk formam ve kulübümün manevi değerlerini yanımda götürüyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın” mesajıyla da Beşiktaş taraftarına veda etti.

KIM VE MARCAO TOPLAM 33 MİLYON EUROYA SATILDI

Bu sezon Süper Lig’de sadece genç Türk oyuncular değil, tecrübeli yabancı oyuncular da rekor bonservislerle Avrupa’nın yolunu tuttu. Sezonun en yüksek bedelli satışını Güney Koreli stoperi Kim MinJae’yi 18 milyon 50 bin Euro bonservisle Napoli’ye satan Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı lacivertlileri, 12 milyonu garanti, 3 milyonu bonus olmak üzere Marcao’yu 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya gönderen Galatasaray izledi.

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HULL CITY FAKTÖRÜ

Fenerbahçe ayrıca Allahyar Sayyadmanesh’i 4,5 milyon Euro, Ozan Tufan’ı da 3 milyon Euro’ya Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship temsilcisi Hull City’ye gönderdi. Büyüklerin dışında transferden en yüksek geliri elde eden diğer bir kulüp ise Doğukan Sinik’i 4 milyon Euro’ya Hul City’ye satan Antalya oldu.