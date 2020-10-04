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Haber Giriş: 04.10.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Avrupa'dan elenen Galatasaray, lige konsantre! Kasımpaşa karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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Avrupa'dan elenen Galatasaray, lige konsantre! Kasımpaşa karşısında galibiyetlerine iddaa'da...
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Rangers'a kaybedip UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 3 maç da "2.5 ALT" biten Kasımpaşa'ya konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, kaybeden tüm iddaa kuponlarınıza %3'e varan iade sadece Misli.com'da!

Bu bir ilandır

KASIMPAŞA

- Mehmet Altıparmak'la sezona başlayan Kasımpaşa, deplasmanda oynadığı 2 maçı da 1-0 kaybetmesine rağmen iç sahada Rizespor'u 2-0 yenmişti.

- Fode Koita ve Gerard Gohou bir kez daha kadroda yok, Anıl Koç'un cezası sürüyor.

- Solda Macar Kevin Varga'yı, hücumun en ilerisinde ise Brezilyalı Alan Lima Carius'u izleyeceğiz.

GALATASARAY

- Rangers'a Glasgow'da 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da Arda Turan iyileşti.

- Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın oynamayacağı maçta Marcelo Saracchi'nin durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek.

- Süper Lig'de ilk 3 maç sonunda 5 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa karşısında kazanırsa haftayı lider bitirebilir.

Avrupadan elenen Galatasaray, lige konsantre Kasımpaşa karşısında galibiyetlerine iddaada...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 lig maçını Galatasaray kazandı. (4 maç - 12 gol)

- Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 8 lig maçından 7 galibiyet çıkarttı, hiç kaybetmedi! (1 beraberlik)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı 7 lig maçından sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%56'lık kesim Avrupa'dan elenip Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılarının 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Avrupadan elenen Galatasaray, lige konsantre Kasımpaşa karşısında galibiyetlerine iddaada...

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