Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Nesibe Aydın!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 mağlup etti.
Salon: TOBB-ETÜ
Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)
Nesibe Aydın: Thomas 4, Snytsina 15, Nacikkaite 16, Harika Gözde Eldaş 17, Coates 16, Merve Uygül, Gülşah Duman 5, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3
Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya, Williams 26, Sventoraite 9, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 2, Helin Boybeyi 5, Monet Dean 9
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-36
3. Periyot: 62-48
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