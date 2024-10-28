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Avrupa’da Türklerin gecesi! Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı

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#Futbol#Kenan Yıldız#Kerem Aktürkoğlu
Avrupa’da Türklerin gecesi Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

Portekiz Ligi’nde Benfica sahasında Rio Ave’yi 5-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı.

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Maça ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz 12, 16 ve 45+2’de fileleri sarsarken 62’de kenara alındı. Milli futbolcu böylece Benfica’da 8. resmi maçında 8 gole ulaştı. Kerem ligde üçüncü sırada yer alan Benfica’nın en golcü oyuncusu durumunda yer alırken onu 4 golle Orkun Kökçü izliyor.

iNTER’i KENAN KURTARDI

İtalya Serie A’da ise Kenan Yıldız, takımı Juventus’u İnter deplasmanında yenilgiden kurtardı. Takımı 4-2 gerideyken 61. dakikada oyuna giren Kenan oyunun kaderini değiştirirken 71 ve 82. dakikalarda attığı gollerle maçın 4-4 bitmesini sağladı.

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YUSUF YAZICI SEZONU KAPATTI

Yusuf Yazıcı, yeni takımı Olympiakos ile ilk maçına dün çıktı. Asteras Tripolis’le deplasmanda oynadıkları maçın 70. dakikasında oyuna giren Yusuf son bölümde sakatlandı. Yunan basınından SPORT24, Yusuf Yazıcı’nın ön çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonu kapattığı bildirdi. Karşılaşmayı Olympiakos 1-0 kaybetti.

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#Futbol#Kenan Yıldız#Kerem Aktürkoğlu

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