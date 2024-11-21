Avrupa'da Türkiye şaşkınlığı: Karadağ'da cehennemi yaşadılar

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A Milli Takım’ın beraberlikte dahi Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkma şansını yakalayacağı Karadağ karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi Avrupa basınında da şaşkınlık yarattı. Avrupa basını, Milli Takım’ın Karadağ hüsranını şu başlıklarla değerlendirdi.

CORRIERE DELLO SPORT: “Galler, Montella’nın Türkiye’sini zor da olsa geride bıraktı. Britanyalılar, İzlanda’yı 4-1 yenerek maç öncesinde açıklandığı üzere Çalhanoğlu’ndan vazgeçmek zorunda kalan Türkiye’nin Karadağ’da aldığı 3-1’lik yenilgiden faydalandı.”

LA GAZETTA DELLO SPORT: “Türklerin çöküşü Galler’in yolunu açtı. Krstovic’in hat-trick’i Kenan Yıldız’ın beraberlik golünü gölgede bıraktı.”

TUTTOSPORT: Yıldız’ın golü Türkiye’ye yetmedi. Juve’nin Türk yeteneği gol attı ama Montella kaybetti.”

KICKER: Türkiye, A Ligi’ne yükselme fırsatını değerlendiremedi. 1 puan Türkiye’nin doğrudan Lig A’ya yükselmesi için neredeyse kesinlikle yeterli olacaktı. Şimdi mart ayındaki play-off’lar yoluyla bir sapma yapmak zorunda kalacaklar.”

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TÜRKİYE’YE BERABERLİK YETECEKTİ AMA...

A BOLA: Aktürkoğlu ve Kökçü elemeleri geçemedi. Beraberlik yeterli olacaktı ama Türkiye 5 maçtır puan alamayan Karadağ’a 3-1 yenildi. Galler, İzlanda’yı 4-1 yenerek ilk sırayı aldı.”

AS: Arda Güler’e ağır darbe. Türkiye, beraberliğin bile yettiği Karadağ’da gafil avlandı ve doğrudan A Ligi’ne yükselemedi.”

MARCA: “Maç sonu sinirlerine hakim olamayan Arda Güler’in Türkiye’si Karadağ’da cehennemi yaşadı. Galler’in geriden gelip İzlanda’yı yenmesinin ardından play-off’lara mahkum edildiler.”

TÜRK MİLLİ TAKIMI PLAY-OFF’LARA MAHKUM

MUNDO DEPORTIVO: “Karadağ, Krstovic’in hat-trick yaptığı maçta Arda Güler’in Türkiye’sini devirdi. Galler’in İzlanda’yı (4-1) yenmesinin ardından Uluslar Ligi A Ligi’ne doğrudan yükselmeyi başaramayarak play-off’lara mahkum Vincenzo Montella’nın takımının umutlarını sona erdirdi.”

POPJEDA: “Şahinler Niksic ile Türkiye’yi (3-1) mağlup etti. Karadağ, Uluslar Ligi B Grubu’na tüm Avrupa’da ses getirecek bir galibiyetle ve Nikola Krstovic’in uzun süre konuşulacak oyunuyla veda etti.”