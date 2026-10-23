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Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı güncellendi

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#UEFA Ülke Puanı#Futbol#Avrupa Kupaları
Avrupada Türk haftası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 10:06

Avrupa kupalarında Türk takımları bu hafta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Maçların sonunda ise ülke puanı güncellendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray sahadan 3, Fenerbahçe ise 1 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş haftayı 1, UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise 3 puanla kapattı.

Temsilcilerimizin maçlarından sonra UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 106.463 puan

2- İtalya | 90.732 puan

3- İspanya | 85.868 puan

4- Almanya | 83.973 puan

5- Fransa | 71.010 puan

6- Portekiz | 67.350 puan

7- Belçika | 62.450 puan

8- Hollanda | 55.395 puan

9- Türkiye | 52.275 puan

10- Yunanistan | 46.612 puan

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#UEFA Ülke Puanı#Futbol#Avrupa Kupaları

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