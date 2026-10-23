Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı güncellendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray sahadan 3, Fenerbahçe ise 1 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş haftayı 1, UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise 3 puanla kapattı.
Temsilcilerimizin maçlarından sonra UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 106.463 puan
2- İtalya | 90.732 puan
3- İspanya | 85.868 puan
4- Almanya | 83.973 puan
5- Fransa | 71.010 puan
6- Portekiz | 67.350 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 52.275 puan
10- Yunanistan | 46.612 puan