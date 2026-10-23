Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı güncellendi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray sahadan 3, Fenerbahçe ise 1 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş haftayı 1, UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise 3 puanla kapattı.

Temsilcilerimizin maçlarından sonra UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 106.463 puan

2- İtalya | 90.732 puan

3- İspanya | 85.868 puan

4- Almanya | 83.973 puan

5- Fransa | 71.010 puan

6- Portekiz | 67.350 puan

7- Belçika | 62.450 puan

8- Hollanda | 55.395 puan

9- Türkiye | 52.275 puan

10- Yunanistan | 46.612 puan