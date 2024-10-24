Avrupa’da 'Türk Gecesi'! Dev karşılaşmalar Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile Misli’de!

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FENERBAHÇE 4 PUANDA
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
MANU 2 PUANDA KALDI
Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.
4 İSİM KADRODA YOK, 2 OYUNCU SAKAT
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da yarınki maçta forma giyemeyecek.
Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, yarınki müsabakada sahaya çıkabilecek.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Fenerbahçe evinde oynadığı son 17 Avrupa kupası maçının 14’ünü kazanmayı başardı.
- Manchester United, Avrupa kupalarında çıktığı son 5 maçı kazanamadı.
- Jose Mourinho, Teknik Direktörlük kariyerinde Manchester United'ı konuk ettiği 13 resmi maçın sadece 1’ini kaybetti.
- Fenerbahçe’nin son 5 maçının 4’ü “KG Var” bitti.
- İki takım arasında oynanan son 4 maç “2.5 Üst” bitti.
- Fenerbahçe, Manchester United’a karşı evinde oynadığı son 2 maçı da kazandı.
- Manchester United, Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı.
- Fenerbahçe'nin bu sezon evinde oynadığı 3 Avrupa kupası maçı da “KG Var” ve “Toplam Gol 2-3” şeklinde sonuçlandı.
- Manchester United’ın bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 2 maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalar “KG Var” şeklinde sonuçlandı.
"Fenerbahçe - Manchester United" maçında Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!
Misli'de Şampiyon Oran'la maçta Fenerbahçe kazanıra 2.85, beraberliğe 3.43, Manchester United galibiyetine ise 2.33 oran veriliyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Manchester United'ın muhtemel 11'i:
BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMADI
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.
Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun maçta forma giymesi bekleniyor.
Ersin'in de forma giyememesi durumunda ise Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.
LYON, SON 5 MAÇINI KAZANDI
Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
-Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
-Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.
-Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanamadı. (Lugano 3-3 Beşiktaş, Ajax 4-0 Beşiktaş)
-Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maç da “3.5 Üst” bitti.
-Lyon, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 2 maçı da kazanırken bu karşılaşmalarda 1.5 gol baremini aştı.
-Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 4 deplasman maçının tamamını kaybetti.
-Lyon, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 26 grup/lig maçının sadece 1’ini kaybetti.
-Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçta 1 galibiyet alabildi.
-Lyon son 5 resmi maçını kazanmayı başardı.
"Lyon - Beşiktaş" maçında Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!
Misli'de Şampiyon Oran'la maçta Lyon kazanıra 1.39, beraberliğe 4.47, Beşiktaş galibiyetine ise 5.72 oran veriliyor.
Lyon'un muhtemel 11'i:
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
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