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Avrupa'da haftaya Türk takımlarımız damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahaya çıkan dört temsilcimiz de rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

İLK GALİBİYET GALATASARAY'DAN GELDİ





Haftanın ilk galibiyeti Galatasaray'dan geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini Deniz Gül'ün tek golüyle 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, LONDRA'DA KAZANDI





Fenerbahçe de Londra'da Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ile karşılaştı. Sarı-lacivertiler de sahadan tek gollü galibiyetle ayrılırken, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptık.

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BEŞİKTAŞ, İSRAİL EKİBİNİ SAHAYA GÖMDÜ





UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Beşiktaş ise Gürcistan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Olaylı geçen maçta siyah-beyazlılara galibiyeti Olaitan ve Orkun Kökçü getirdi.

TRABZONSPOR, BULGARİSTAN'DA 90+3'TE GÜLDÜ





UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya ile karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atan bordo-mavililer, Salah ve Saviolo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu galibiyetle Türk futboluna 4'te 4'ü getirdi.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Dört temsilcimizin Avrupa'da elde ettiği galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 54.675 puanla 9. sırada yer aldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

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1. İngiltere – 109.019 puan

2. İtalya – 93.446 puan

3. İspanya – 87.743 puan

4. Almanya – 86.259 puan

5. Fransa – 73.439 puan

6. Portekiz – 70.150 puan

7. Belçika – 65.250 puan

8. Hollanda – 57.395 puan

9. *Türkiye – 54.675 puan*

10. Yunanistan – 47.612 puan

11. Çekya – 47.125 puan

12. Polonya – 46.125 puan