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Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe Medica'nın! VakıfBank 3 sette kaybetti

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#CEV#Fenerbahçe#Vakıfbank
Avrupada Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe Medicanın VakıfBank 3 sette kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 21:45

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yendi.

İki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Fenerbahçe Medicana karşısında sette 12-9 geriye düşen VakıfBank, mola aldı. Molanın ardından Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olmaya devam eden sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-21 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sete Markova'nın sayılarıyla iyi başlasa da Fenerbahçe Medicana, Ana Cristina ile etkili oldu. Ev sahibi takım, peş peşe bulduğu sayılarla 20-19 üstünlüğü ele alınca sarı-lacivertliler mola aldı. Konuk ekip, moladan iki sayıyla döndü ve öne geçti: 20-21. Başa baş geçen seti Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

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Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette 20-19 geriye düşen Fenerbahçe Medicana, mola aldı. Karşılıklı molaların alındığı bölümde VakıfBank, Bosetti ile ace'ten sayı aldı ve 25-24 öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 29-27 alan lacivertli takım, maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakanın rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Erdal Akıncı

VakıfBank: Bosetti, Yuan, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, (Gizem Örge, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Liza Safronova)

Setler: 21-25, 23-25, 27-29

Süre: 83 dakika (24, 27, 32)

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#CEV#Fenerbahçe#Vakıfbank

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