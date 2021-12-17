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Avrupa'da Türk derbisi! VakıfBank'ın rakibi F.Bahçe

#Vakıfbank#Fenerbahçe#Voleybol
Avrupada Türk derbisi VakıfBankın rakibi F.Bahçe

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen en iyi 6 takımın yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda B grubunda yer alan Türkiye temsilcisi VakıfBank, Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’i 3-0 mağlup etti.

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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, Ankara Spor Salonu’nda karşılaşan VakıfBank rakibi Midas Tenis Clube’i 3-0’lık skorla mağlup ederek hem B grubundan lider olarak ayrıldı hem de adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Pawel (Polonya), Vladimir (Rusya)
Minas Tenis Clube: Neriman Özsoy, Oliveira, Silva, Zalewski, Daher, Cuttino (Nascimento, Moreira, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente)
Vakıfbank: Özbay Cansu, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

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#Vakıfbank#Fenerbahçe#Voleybol

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