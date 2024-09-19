Avrupa'da 'takvim' isyanı! Dünyaca ünlü futbolcular ateş püskürdü: 30 yaşında futbolu bırakabilirim | Bıktık, kimse bizi dinlemiyor

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Avrupa'da futbolun yeni sezonunun start almasıyla birlikte yoğun bir maç takvimi de futbolcuların gündemine oturdu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, yeni formatıyla ilk kez düzenlenirken müsabaka sayısında da büyük bir artış yaşandı.

Futbolcular, maç sayısındaki artış sonrası yaptığı açıklamalarla yaşadıkları yoğun tempoya dikkat çekti.

RODRI: "DURUN BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, Inter maçının ardından basın toplantısında "Futbolcular olarak greve yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Durum bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

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DE BRUYNE: "UEFA VE FIFA'NIN UMRUNDA DEĞİL"

Rodri'nin takım arkadaşı Kevin De Bruyne de yoğun takvimden rahatsız olduklarını vurgularken, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." demişti.

AKANJI: BELKİ 30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIRIM

Manuel Akanji ise maç sayısının fazlalığı nedeniyle futbolu bırakabileceğini ifade etmiş ve "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." sözlerini kullanmıştı.

KOUNDE: "BUNUN ADI ÇILGINLIK!"

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Jules Kounde ise sezon içinde oynadıkları maç sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Uzun zamandır maç sayısı hakkında konuşuyoruz ancak ne futbolcuları ne de teknik direktörleri dinliyorlar. Çok fazla risk alıyoruz. Dinlenme süremiz az olduğu için sakatlıklar artıyor. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte sezonda yaklaşık 70 maça çıkacağız. Bunun adı çılgınlık." dedi.

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ALISSON: "BIKTIK"

Liverpool'un kalecisi Alisson Becker de yoğun fikstürden şikayetçi olurken, "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık." dedi.

UEFA VE FIFA BİR REAKSİYON ALACAK MI?

Dünyaca ünlü futbolcuların bu açıklamaları sonrasında UEFA ve FIFA'nın nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu.