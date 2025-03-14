Avrupa'da takımlarımız neyi yapamıyor? Başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgi...

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında konuk olduğu Rangers'ı 2-0 mağlup etse de turu penaltılarda geçmesini başaramadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa defterini sonlandırmasıyla birlikte ise henüz Mart ayında Avrupa'da Ülkemizi temsil eden bir Türk takımı kalmadı.

Peki neden Türk takımları Avrupa'da istikrar sağlayamıyor? İşte sebepleri;

1) SÜPER LİG'İN REKABET SEVİYESİ

Süper Lig’in rekabet seviyesi istatistiklere de yansıyor ve Avrupa’nın önde gelen ligleriyle kıyaslandığında daha düşük kalıyor. Bu sezonun ilk yarısı tamamlandığında Süper Lig, ortalama 51 dakika 53 saniye ile topun oyunda kalma süresi açısından Avrupa’nın 10 büyük ligi arasında son sırada yer aldı.

Ayrıca, son 2 sezonu baz aldığımızda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puan rekorlarını altüst etmesi diğer kulüplerle aradaki farkın açıldığını gözler önüne seriyor.

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2) FİNANSAL DURUMLAR

UEFA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre; Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin %88’i futbolcu maaşlarına gidiyor. Bu oran İtalya'da %66, Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç ve Rusya’da ise %60’ın altında yer alıyor.

Son 3 sezondur ülke puanının gerilemesinden kaynaklı Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım hakkı elde edemiyor. Bu durum, ayak bastı parası olarak UEFA’dan alınacak 18 milyon 620 bin Euro'dan mahrum bırakıyor.

Öte yandan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, toplam 239.9 milyon TL (7.7 milyon Euro) gelir elde ederken, aynı sezon Premier Lig'de küme düşen Sheffield United, 103.5 milyon Euro kazanç sağladı.

Benzer şekilde Türkiye'de yayın geliri 168 milyon Euro seviyesindeyken, İtalya'da bu sayı 928 milyon Euro, İspanya'da 995 milyon Euro, İngiltere'de ise 1.95 milyar Euro seviyelerinde biliniyor.

3) SÜREKLİ DEĞİŞEN YABANCI OYUNCU SINIRI

Türk futbolunda son yıllarda en çok tartışma konusu olan yabancı oyuncu sayısı, Türkiye'de son 10 sezonda tam 8 kez değişti.

2014-15 sezonunda 5+3'te karar kılınırken, 1 sene sonra 14 yabancı hakkı getirildi. 2020/21 sezonunda ise yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkarılırken, 2021-22'de ilk 11'de 8 yabancıya izin verilmeye başlanıldı. Günümüzde ise bu sayı 12.

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4) TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARSIZLIKLARI

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de tam 27 teknik adam sezon sonunu görememiş ve 2020/21 sezonunun ardından en çok teknik direktör değişikliği yaşanan ikinci sezon olmuştu.

Bu sezon ise son olarak Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan ayrılmasıyla birlikte henüz ligin bitimine 11 hafta kala bu sayı 18'e yükseldi.

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’dan bu yana hiçbir teknik direktör bir sezondan fazla görevde kalamadı. Yalçın’ın ayrılığının ardından geçen 4 sezonda siyah-beyazlılar tam 7 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici teknik direktör olarak toplam 21 maçta takımın başında yer aldı.

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Fenerbahçe’de ise benzer bir istikrarsızlık söz konusu. Sarı-lacivertlilerde en son Aykut Kocaman, 1 sezondan fazla görev yapan teknik adam oldu. Kocaman’ın 2013’te ayrılmasının ardından Fenerbahçe, her sezon en az bir teknik direktör değişikliğine gitti.

5) KADRO SÜREKLİLİĞİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile oynadığı rövanş maçının ilk 11'inde Osayi-Samuel ve İrfan Can Eğribayat haricinde kulüpte üçüncü sezonunu veya daha fazlasını geçiren bir başka isim bulunmuyor.

Benzer şekilde Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı rövanş karşılaşmasının ilk 11'inde Barış Alper Yılmaz dördüncü, Mertens, Torreira ve Abdülkerim Bardakcı üçüncü sezonlarını geçiriyorlar. Davinson Sanchez ve Günay Güvenç geçtiğimiz sezon takıma katılırken, Jelert, Sallai, Sara ve Osimhen sezon başında transfer edildi. Cuesta ise devre arasında kadroya dahil oldu.

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Beşiktaş'ın ise 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettiği Twente deplasmanına çıktığı 11'de de durum farklı değildi. Siyah - beyazlılarda sadece Mert Günok, Gedson ve Masuaku, 3 veya daha fazla sezondur Beşiktaş forması giyen isimlerdi.