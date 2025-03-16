Avrupa'da süper pazar!

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İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool-Newcastle, Premier Lig’de ArsenalChelsea, Serie A’da Atalanta-İnter, La Liga’da Atletico-Barcelona maçları var.

ARSENAL-CHELSEA

Liverpool'un domine ettiği Premier Lig’de şampiyonluk umutları mucizelere bağlı olan iki ezeli rakip, ilk 4’teki yerlerini sağlamlaştırma adına sahada olacak. Arsenal 55 puanla ikinci, Chelsea 49 puanla dördüncü.

LiVERPOOL-NEWCASTLE

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool ve Newcastle kozlarını paylaşacak. Son şampiyon unvanına sahip olan Liverpool ayrıca 10 kezle bu kupayı en çok kazanan ekip. Newcastle ise henüz bu kupada şampiyonluk görebilmiş değil.

ATALANTA-iNTER

Serie A'da 61 puanla lider İnter, 58 puanla 3. basamakta bulunan Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan İnter ile evinde 5 maçtır galip gelemeyen iki renktaş bu serilerini sona erdirme amacında.

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A.MADRiD-BARCELONA

La Liga’da 57 puanla Barcelona, 56 puanla üçüncü sırada yer alan Atletico’ya konuk oluyor. Atletico bu sezon evinde oynadığı 14 La Liga maçını da kaybetmedi. Barça ise bu deplasmanda son 2 maçını gol yemeden kazandı.