Avrupa’da süper hafta sonu! Tüm dünyanın gözü Bernabeu’daki El Classico’da olacak

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İspanya La Liga’nın 9’uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Ligde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takım da aynı puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. El Clasico’yu kazanan taraf liderlik koltuğunu da devralacak. Elbette bu sezon büyük beklentilerin odağında olan Xavi için çok daha önemli. Bu El Clasico’yu kazanıp rüzgarı arkasına almak istiyor. Özellikle de Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü performans sonrası tüm gözler La Liga’ya çevrilmiş durumda. Madrid cephesinde işler her zamanki gibi yolunda. Ancelotti hem ligde hem şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonu tekrar etmenin peşinde. Son dönemin en formda golcüleri Lewandowski ve Benzema rekabeti de bu El Clasico’nun en önemli noktasını oluşturacak.

LiVERPOOL, CiTY’Yi DURDURABiLECEK Mi?

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Son yılların en büyük rekabeti bir kez daha Anfield Road’da oynanacak. Bu yıl durum biraz farklı, özellikle de Klopp’un Liverpool’u açısından. Sezona iyi başlayamadılar ve 11. sırada yer alıyorlar. Mane’nin gidişi Nunez’in hala adaptasyon sürecini atlatamaması Liverpool’u alışılagelmiş hücum gücünden uzaklaştırdı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 7-1’lik Rangers galibiyeti bu kritik maç öncesi moralleri yükseltti. City ise Arsenal’in 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. Guardiola’nın öğrencileri bu sezona da muhteşem başladılar. Haaland’ın performansı daha şimdiden korkutucu boyutlara ulaştı. Premier Lig’de 9 maçta 15 gole ulaşan Norveçli bu maçta da Guardiola’nın en büyük kozu olacak. Elbette Van Dijk ve Konate gibi iki fizikli oyuncu karşısında neler yapacağı da şimdiden merak konusu. Yıldızlar topluluğu iki takımın mücadelesini sakın kaçırmayın.

MARSiLYA KÖTÜ TALiHiNE SON VERECEK Mi?

Fransa’da 26 puanlı lider PSG ile üç puan gerisinde yer alan üçüncü Marsilya’nın Parc des Princes’deki mücadelesi de haftanın merakla beklenen maçlarından. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 8’inde PSG galip gelirken rakibine büyük psikolojik üstünlük sağlamış durumda. İlk 9 maçında kazandıktan sonra geçen hafta evinde sürpriz bir şekilde Ajaccio’ya yenilen İgor Tudor yönetimindeki Marsilya PSG’ye karşı kötü talihini sona erdirmek için sahaya çıkacak