Avrupa'da 'şahane' hafta, kritik dönemeç! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, ülke puanı yükselişe geçti...

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Futbolda 2024/25 sezonu start alırken, temsilcilerimiz de Avrupa yolculuklarının ilk adımını attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek avantajı kapmıştı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetmişti.

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TRABZONSPOR 2 FARKLI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda ise Ruzomberok ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Slovakya'daki mücadeleyi bordo - mavililer 2-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Bordo-mavilileri öne geçiren gol 39. dakikada Trezeguet kaydetti. Son sözü ise 90+1. dakikada Cihan Çanak şık bir golle söyledi.

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BAŞAKŞEHİR GOL OLUP YAĞDI

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 6-1 kazanan temsilcimiz, tur için büyük bir avantaj yakaladı.

Berkay Özcan'ın 5. dakikadaki golüyle öne geçen Başakşehir, 13. dakikada Davidson ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde sahneye Figueiredo çıkarken ilk yarıda son sözü 43. dakikada Kemen söyledi.

İkinci devredeki goller ise 49. dakikada Figureido, 58. dakikada Greco ve 71. dakikada Piatek'ten geldi.

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ

Üç temsilcimizin de haftayı galibiyetle kapatmasının ardından ülke puanı yükselişe geçti. Geçtiğimiz sezon sıralamada ilk 9'da yer almaya hak kazanan Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı 34.200 oldu.

ÇEKYA'YA DİKKAT

Ülke puanı sıralamasında sürpriz bir sıçrayış gerçekleştiren Çekya, Türkiye'nin hemen arkasında 34.150 puanla 10. basamakta yer alıyor. Çekya'yı arkamızda tutmak için temsilcilerimizin göstereceği performanslar büyük önem taşıyor.

İşte ülke puanı sıralaması:

1- İNGİLTERE 89.160

2- İTALYA 79.106

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3- İSPANYA 73. 989

4- ALMANYA 71.660

5- FRANSA 57.736

6- HOLLANDA 53.900

7- PORTEKİZ 48.416

8- BELÇİKA 42.400

9 - TÜRKİYE 34.200

10- ÇEKYA 34.150