Avrupa'da rakiplerimiz ne yaptı? Korku veren tablo...

Spor Arena DETAY | Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz gittikçe geriye gidiyor. Bu senenin şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ancak bir sonraki sene ligin şampiyonu, ön eleme maçları oynamak zorunda kalacak.

13. sıraya kadar düşen Türkiye'nin Avrupa kupalarında da oynayan takımı henüz Şubat ayında olmamıza rağmen kalmadı. Bu durumda rakiplerimizin daha fazla puan almamasını beklemekten başka bir çaremiz de yok gözüküyor. Biz de Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki rakipleri Avusturya, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Çekya, İsviçre ve Yunanistan'ın takımlarının haftayı nasıl kapattığına baktık.

PUANLARINA PUAN KATTILAR

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Maccabi'yi 2-0 yenerken Dinamo Kiev, Club Brugge ile berabere kaldı ve iki takım da puan alarak haftayı kapattı. Sırbistan ekibi Kızılyıldız, sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı. Hırvat Dinamo Zagreb ise Rusya'da Krasnodar'ı 3-2 mağlup etti.

SÜPRİZ SONUÇLAR

Rakiplerimizin çoğu haftayı puan alarak geçirirken bu ülkelerden birisi de İsviçre oldu. İsviçre takımı Young Boys, Leverkusen'i 4-3 mağlup etti. Çekya temsilcisi Slavia Prag da Leicester ile golsüz berabere kalarak ülke puanına katkı sağladı. Komşu ülke Yunanistan'da ise Olympiakos, evinde konuk ettiği PSV'yi 4-2 mağlup etti. İskoçya'yı temsil eden Rangers da Antwerp'i deplasmanda 4-3 ile geçti.

SADECE AVUSTURYA TAKIMLARI KAYBETTİ

UEFA'da ülkeler puanı sıralaması için çekiştiğimiz ülkelerden sadece Avusturya ekipleri haftayı puansız kapattı. Salzburg, Villarreal'e 2-0 yenilirken Wolfsberger de Tottenham'a 4-1 yenildi.

TÜRKİYE YERİNE SAYIYOR, RAKİPLER PUAN ALIYOR

Rakiplerimizin çoğu ülke puanlarına puan katarken Türkiye, takımlarımızın erkenden elenmesiyle maalesef yerinde saydı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemeyeceğimiz zamanlarda ülke puanının değerini daha çok anlayacağız gibi gözüküyor...

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