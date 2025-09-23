Avrupa'da puan kaybetmeyen 5 takımdan biri Galatasaray!

Haberin Devamı

Bu sezon ligde 6 maçını da kazanan G.Saray, Avrupa’nın 10 büyük liginde puan kaybetmeyen 5 takımdan biri... Porto da 6’da 6 yaparken, R.Madrid ile Liverpool 5’er galibiyet aldı, B.Münih ise 4’te 4 ile yola devam ediyor.

LiGDE ÜST ÜSTE 14’ÜNCÜ ZAFER

Ligde oynadığı son 14 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray (14G; Ekim 2022-Mart 2023 ile eşit), lig tarihindeki daha uzun tek serinin de sahibi konumunda (17G; Ocak-Mayıs 2024).

Galatasaray ayrıca sahasındaki son 21 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. En son 2023-24’ün 37. haftasında F.Bahçe’ye 1-0 kaybeden G.Saray sonra 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.