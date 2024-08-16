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Avrupa'da play-off oynayacak kulüplerin maçlarına erteleme!

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#Süper Lig#Avrupa Kupaları#TFF
Avrupada play-off oynayacak kulüplerin maçlarına erteleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 16:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da play-off oynayacak kulüplerin gelecek hafta oynayacakları Süper Lig maçlarını erteledi. Böylece Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçları ertelendi. Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı 'bay' geçecek.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

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Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz.

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#Süper Lig#Avrupa Kupaları#TFF

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