Avrupa'da oynadılar, borçlu çıktılar! Başakşehir ve Sivasspor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Sakın yüzüne dokunmayınSakın yüzüne dokunmayın!#Fulya Zenginer
Dünyanın umudu aşının kitabı çıktı Onlara kimse inanmamışDünyanın umudu 'aşı'nın kitabı çıktı! Onlara kimse inanmamış#Aşı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Avrupa'da oynadılar, borçlu çıktılar! Başakşehir ve Sivasspor...

#Başakşehir#Sivasspor#UEFA
Avrupada oynadılar, borçlu çıktılar Başakşehir ve Sivasspor...

UEFA, 2019-2020 sezonunda pandemi dönemindeki yaklaşık 615 milyon Euro’luk zararı 4 yıla yaydı ve her kulübe geliri oranında kesinti kararı aldı. Bu kararın ardından ülkemizi Avrupa’da temsil eden Başakşehir ile Sivas’a da fatura çıktı. Buna göre Başakşehir 329 bin Euro, Sivas da 1.2 milyon Euro, UEFA’ya ödeyecek

Haberin Devamı

Süper Lig’de 2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde, 4. bitiren Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi’nde temsil ederken 2 kulübün de Avrupa macerası borçla noktalandı.

Covid-19’un 2019-20 sezonuna olumsuz etkisi nedeniyle toplam gelir kaybının 615 milyon Euro olduğunu açıklayan UEFA İcra Kurulu, 22 Eylül 2021’deki toplantısında bu etkiyi 4 sezona yayma kararı aldı.

HER KULÜBE GELİRİ ORANINDA KESİNTİ

UEFA organizasyonlarına katılan her kulübe toplam kazançlarıyla orantılı bir kesinti yapılmasına karar verilirken Medipol Başakşehir ve Sivasspor’a da fatura çıktı.

Buna göre 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nden toplam 23 milyon 66 bin Euro kazanan Başakşehir’in negatif etki payı 934 bin Euro olarak hesaplanırken, UEFA’ya 329 bin Euro ödenmesine karar verildi.

SONRAKİ GELİRLERDEN MAHSUP EDİLECEK

Haberin Devamı

Kulübe gönderilen yazıda bu rakamın UEFA tarafından kulübe gelecekte yapılacak ödemelerden mahsup edileceği vurgulandı. Yine aynı dönemde UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Sivasspor da benzer bir yazı alırken, Yiğidolar’ın ise Avrupa kupalarına sonraki katılımında elde edeceği gelirin 1.2 milyon Euro’su UEFA tarafından aynı gerekçeyle kesilecek.

UEFA'NIN CİDDİYETİNE YAKIŞMAZ

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA tarafından kendilerine gönderilen yazının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. UEFA’nın gelir kaybını kulüplere fatura etmesinin doğru olmadığını belirten Otyakmaz “UEFA’nın ‘Biz size fazla ödeme yaptık, sonra hesaplayacağız’ tavrı doğru değil. Bu durum UEFA’nın ciddiyetine yakışmaz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Sivasspor#UEFA

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası