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Avrupa'da kura günü geldi çattı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor...

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#Şampiyonlar Ligi#AVRUPA Ligi#Konferans Ligi
Avrupada kura günü geldi çattı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirin muhtemel rakibi belli oluyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 09:19

Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in mücadele edeceği kulvarlardaki olası rakipleri bugün çekilecek olan kurayla belli olacak. İşte tüm detaylar...

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Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalmasının yanı sıra Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için mücadele ettikleri kulvarlarda bugün kura çekimi heyecanı yaşanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI 13.00'TE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün 13.00'te çekilecek kurayla belli olacak.

Avrupada kura günü geldi çattı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirin muhtemel rakibi belli oluyor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak olan Beşktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'a yükselecek olan Trabzonspor rakipleri ise 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek.

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Iberia Tiflis ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak olan Başakşehir'in ise rakibini elemesi halinde yükseleceği play-off turundaki rakibi 15.00'teki kura çekimiyle belli olacak.

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

GALATASARAY

Young Boys
Kızılyıldız
Dinamo Zagreb
Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

FENERBAHÇE (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi
Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

BEŞİKTAŞ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

TRABZONSPOR

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

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BAŞAKŞEHİR

Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi
Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi
Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Osijek - Zira eşleşmesinin galibi
Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu
Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi
Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi
Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi
St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi
St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi
Auda - Drita eşleşmesinin galibi
Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu
Hacken - Paide eşleşmesinin galibi
Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi
Paks - Mornar eşleşmesinin galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi

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#Şampiyonlar Ligi#AVRUPA Ligi#Konferans Ligi

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