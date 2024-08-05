Avrupa'da kura günü geldi çattı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor...

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Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalmasının yanı sıra Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için mücadele ettikleri kulvarlarda bugün kura çekimi heyecanı yaşanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI 13.00'TE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün 13.00'te çekilecek kurayla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak olan Beşktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'a yükselecek olan Trabzonspor rakipleri ise 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek.

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Iberia Tiflis ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak olan Başakşehir'in ise rakibini elemesi halinde yükseleceği play-off turundaki rakibi 15.00'teki kura çekimiyle belli olacak.

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

GALATASARAY

Young Boys

Kızılyıldız

Dinamo Zagreb

Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

FENERBAHÇE (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi

Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

BEŞİKTAŞ

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

TRABZONSPOR

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

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BAŞAKŞEHİR

Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi

Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi

Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi

Osijek - Zira eşleşmesinin galibi

Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu

Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi

Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi

Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi

St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi

St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi

Auda - Drita eşleşmesinin galibi

Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu

Hacken - Paide eşleşmesinin galibi

Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi

Paks - Mornar eşleşmesinin galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi