Avrupa'da konu başlığı Jose Mourinho: 'Özel bir mesaj verdi, Porto günlerini hatırlattı...'

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Maçı 3-2’lik skorla konuk ekip kazandı.

Sarı lacivertlilerin gollerini Fred, Dzeko ve Amrabat atarken Trabzonspor’un iki golünü de penaltıdan Simon Banza kaydetti.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın sonuna ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho damga vurdu. Portekizli teknik adamın Amrabat’ın son dakika golünün ardından sahanın içine kayarak yaşadığı sevinç Avrupa basınında çok konuşuldu.

THE MIRROR: “MOURINHO’DAN VAHŞİ KUTLAMA”

İngiliz The Mirror gazetesi, 61 yaşındaki çalıştırıcının sevincini “vahşi’ kelimesiyle tanımladı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçına VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın damga vurduğunu belirten gazete, “Mourinho’dan Çocukça Kararlar Veren Hakemin Önünde Vahşi Sevinç” başlığını kullandı.

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BBC SPORT: “KLASİK JOSE MOURINHO”

BBC Sport gazetesi de deneyimli çalıştırıcının yaşadığı sevince kayıtsız kalmadı. “Klasik Jose Mourinho” başlığını kullanan BBC Sport, Portekizlinin gol sevincinin videosunu takipçileriyle paylaştı.

RECORD: “MOURINHO’NUN KUTLAMASI TERS GİTTİ”

Portekizli Record gazetesi de tıpkı BBC Sport gibi o anların videosunu okuyucularıyla paylaştı. Gazete “Mourinho’nun Kutlaması Ters Gitti” başlığını attı.

MARCA: “TÜRKİYE’DE MOURINHO ŞOV”

İspanyol Marca ise konu hakkındaki haberine “Türkiye’de Mourinho Şov” başlığını attı. İspanyollar, bu sevinci Mourinho’nun Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde Manchester City’ye karşı elde ettiği son dakika galibiyetinde yaptığı sevince benzetti.

AS: “AMRABAT MOURINHO’YA ZAFERİ GETİRDİ”

İspanyol AS ise haberinde maçın özetini anlattı. “Amrabat Mourinho’ya Zaferi Getirdi” başlığını kullanan gazete, deneyimli teknik adamın sevincini de okuyucuları ile paylaştı.

DAILY MAIL: “MOURINHO’DAN KOMİK KUTLAMA”

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Portekizli teknik adamın gole sevinirken yere düştüğü bilgisini okuyucularıyla paylaştı. Gazete, “Mourinho’dan Komik Kutlama” başlığını attı.

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THE SUN: "Özel GAF"

The Sun ise Mourinho'nun lakabı olan "Özel Biri" ifadesine gönderme yaparak "Özel Gaf" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde şu ifadeler kullanıldı: "Özel Biri imza sevincini gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez başarılı olmadı.

24 SATA: "KARİZMATİK BİRİ"

Hırvat 24 Sata gazetesi ise "Karizmatik Biri" başlığını attı. Hırvatlar, 61 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Boşuna ona özel ve karizmatik biri demiyorlar. O çok özel. Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."

VOETBAL KRANT: "ÖZEL MESAJ"

Belçikalı Voetbal Krant ise Mourinho'nun maç sonunda yaptığı açıklamaları öne çıkararak "Özel Mesaj" başlığını kullandı. Haberde Portekizlinin yaşadığı gol sevinci de detaylı olarak okuyuculara aktarıldı.

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T - ONLINE: "SAF COŞKU"

Alman T - Online adlı spor haber sitesi ise bu anları "Saf Coşku" başlığı ile okuyucularıyla paylaştı. Kuruluş, deneyimli çalıştırıcının gelmiş geçmiş en tutkulu teknik direktörlerinden biri olduğu yorumunu da yaptı.