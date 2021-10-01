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Avrupa’da Kadıköy kalesi yıkıldı

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Olympiakos
Avrupa’da Kadıköy kalesi yıkıldı

Sarı lacivertliler, sahasındaki yenilmezlik serisini yitirirken bununla beraber Kadıköy’de 4 karşılaşmanın ardından gol yedi.

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Olympiakos önünden beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe, Avrupa arenasında uzun süredir elinde tuttuğu serilerine de veda etmiş oldu...

Sarı lacivertliler, düne kadar Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı son 12 müsabakada da rakiplerine boyun eğmemiş; 9 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

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Kanarya, Olympiakos karşısındaki mağlubiyetle bu serisini noktalamış oldu.

YENİK DURUMA DÜŞÜNCE ÇEVİREMİYOR

Fenerbahçe bu sezon yenik duruma düştüğü üçüncü maçı da çeviremedi.

Sarı lacivertli takım daha önce de Süper Lig’de Sivasspor (1-1) ve Başakşehir (0-2) karşılaşmalarında ilk golü kalesinde görmüş ve kazanamamıştı.

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Olympiakos