Avrupa'da kabus haftasını geride bıraktık! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı, Beşiktaş ve Başakşehir yenildi... Gözler ülke puanında, kritik eşik...

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Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden ekiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci maç haftasını tamamlarken, Konferans Ligi'ndeki Başakşehir, ilk maçına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleriyle berabere kalırken, Beşiktaş sahadan yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde bulunan RAMS Başakşehir ise Rapid Wien'e karşı mağlubiyeti önleyemedi.

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GALATASARAY 2-0'I KORUYAMADI

Galatasaray, deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Daugava Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Sarı - kırmızıılılar 12. dakikada Mertens ve 38. dakikada Yuns Akgün'ün golleriyle 2-0 öne geçti. Rigas Skola'nın geri dönüş gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odishria attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e yükseltti. Rigas Skola ise ligdeki ilk puanını aldı.

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Letonya temsilcisi Rigas Skola, Avrupa Ligi tarihindeki ilk puanını Galatasaray'dan aldı.

FENERBAHÇE, HOLLANDA'DAN PUANLA DÖNDÜ

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'nin konuğu oldu.

Hollanda'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Twente, 29. dakikada Vlap'ın attığı golle öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Dusan Tadic çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 4'e yükseldi. Twente ise 2 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA MAĞLUP

Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Knauff attı. Beşiktaş'ın sayısını 90+3'te Masuaku kaydetti.

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Beşiktaş'ta Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı.

Bu sonucun ardından iki maçını da kaybeden Beşiktaş puansız kaldı. Frankfurt ise puanını 4'e yükseltti.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE YENİLDİ

Başakşehir FK sahasında Rapid Wien’i konuk etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan maça; Deniz Dilmen, Onur, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar, Piatek ilk 11’i ile çıktı.

Maça hücum ağırlıklı bir kadroya başlayan Başakşehir maçın ilk dakikalarında daha atak görünürken Serdar Gürler’in de bir topu direkten döndü. Avusturya temsilcisi ilk yarının ortalarına doğru maçı dengeledi.

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43’üncü dakikada Schaub’un ceza sahası çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu ve Rapid Wien öne geçti. Turuncu-lacivertli takım, ilk devrenin uzatma dakikalarında Serdar Gürler’in sol kanattan ortasına Piatek’in yaptığı kafa vuruşu ile eşitliği yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ise deplasman takımı Rapid oldu ve 46’ncı dakikada Schaub ile 2-1 önce geçti. Teknik direktör Çağdaş Atan oyuncu değişiklikleri ile skoru değiştirmek istedi ancak mücadeleyi Rapid Wien, 2-1 kazandı.

Temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi. Her galibiyet ve puanın büyük önem taşıdığı haftayı galibiyetsiz kapatan Türkiye, 400 puan topladı.

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Türkiye; 37.300'le 10. sırada yer alırken, Çekya puanını 40.450 yaptı ve 9. sıradaki yerini korudu.

İşte UEFA Ülke Puanı Sıralaması:

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 81.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- TÜRKİYE 37.300

11- Norveç 32.250

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- Danimarka 30.075

15- Yunanistan 30.000

MİLLİ ARA SONRASI PROGRAM

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın takvimi de belli oldu.

Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Elfsborg'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü 22.00'de Lyon deplasmanına çıkacak.