Avrupa'da işler değişti! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in başına gelenler tesadüf mü?

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Türkiye'den son dönemde Avrupa'ya transfer olan isimlerin yaşadıkları sakatlıklar dikkat çekiyor.

Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey ve Arda Güler'in, Türkiye'den Avrupa'ya transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar, "Türkiye'deki çalışma sisteminde mi sorun var?" sorusunu akıllara getirdi. Sporx'in derlediği habere göre; özellikle Ferdi ve Boey gibi fizik ve atlet özellikleriyle ön plana çıkan ve Türkiye'de atletizmleriyle fark yaratan iki oyuncunun sakatlıkları ülkemizdeki çalışma sisteminin ve antrenman metotlarının sorgulanmasına neden oldu.

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'den Brighton'a 24 Ağustos'ta transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde 30 Ağustos'ta sakatlık yaşamış ve 11 gün formasından uzak kalmıştı.

Bu kez sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilen milli futbolcunun bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

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25 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar yeni takımı Brighton'da 8 maçta sahaya çıkabildi ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

SACHA BOEY

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Sacha Boey da Almanya'da sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.

Fransız savunma oyuncusu, Bayern Münih'e transferi sonrası 3 kez farklı nedenlerden sakatlık yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle Alman ekibinde toplamda 26 maç kaçıran (131 gün) Boey, Bayern Münih formasını yalnızca 4 maçta giyebildi.

Son olarak 15 Eylül'de menisküs yırtığı sakatlığı yaşayan Sacha Boey, geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlamıştı. 24 yaşındaki futbolcunun milli aranın ardından formasına kavuşması bekleniyor.

ARDA GÜLER

Fenerbahçe'den geçen yılın yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de İspanyol ekibindeki ilk yılını sakatlıklarla geçirmişti.

Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibindeki ilk maçına transferinden yaklaşık 6 ay sonra, Ocak 2024'te çıkabilmişti.

Sakatlıkların ardından geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru forma bulmaya ve form tutmaya başlayan milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu 12 maçta 6 golle tamamlamıştı.