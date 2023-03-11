Avrupa'da ilk 10’a girmemiz zor ama imkansız değil

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Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Sivas önceki geceyi yenilgi ile tamamlarken sadece berabere kalan Başakşehir ülke puanına katkı sağlayabildi. Perşembe gününü 200 puanla kapatan Türkiye, puanını 31.700’e çıkardı.

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Sıralamada 12. durumda bulunan Türkiye’nin 2024- 25’te Süper Lig şampiyonunu Devler Ligi’ne direkt gönderebilmesi için ilk 10’a girmesi ve önünde yer alan 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı Avusturya’yı geçmesi gerekiyor.