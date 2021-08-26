Avrupa'da hedef 5'te 5! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor...

Spor Servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Avrupa'da üst üste başarısızlıkla geçen sezonların ardından Türkiye, önümüzdeki sezonlarda daha az takımla, daha çok eleme turu oynama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu noktada, bugün Avrupa kupalarında rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un her karşılaşması adeta bir kader sınavı niteliğinde. Önceki sezonu 13. basamakta tamamlayan Türkiye, bu sezonu mutlaka ilk 15 sırada içinde bitirmek durumunda. Aksi halde 2023-24 sezonunda Avrupa’ya 5 değil, 4 takım gönderebileceğiz. Bununla beraber her bir temsilcimiz en az 3’er ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Tek avantajımız takım sayısı

Türkiye eğer Avrupa’da bu sezonu başarılı bir şekilde geçirmesi durumuna ilk 15 sıra içerisinde olması imkansız değil. Zira mevcut durumda yola 5 takım ile devam eden Türkiye’nin ilk 15 sırada yolunda önünde yer alan ülkelerin Avrupa’daki takım sayıları bizden daha az durumda. 17. Çekya’nın 5 ekibinden 4’ü yola devam ediyor ve 1’i elendi. Güney Kıbrıs’ın 4 takımından 2’si elendi. 15. Hırvatistan ve 14. basamaktaki İsviçre’nin de yine 4’er temsilcisinden 2’si elendi ve Avrupa’da sadece 2’şer takımla kaldılar. Türkiye şu anda 22.7 puanla 18. sırada bulunuyor. 17. Çekya’nın 22.8, 16. Güney Kıbrıs’ın 23.875, 15. olan Hırvatistan’ın ise 24.275 puanı var.

Her galibiyet 1, beraberlik 0.5 puan

UEFA’nın puan hesaplaması, eleme turları ve grup aşaması ile sonraki turları olarak ikiye ayrılıyor. Buna göre; elemelerde elde edilen her galibiyette ülkelerin hanelerine 1 puan ekleniyor. Yine eleme turlarında ülkeler, temsilcilerinin aldıkları her beraberlikte 0.5 puan elde ediyor. Eğer bir takım rakibini seri penaltı atışları sonrasında eliyor ve turu geçiyorsa, bu durumda da beraberlik değil, galibiyette geçerli olan 1 puan kazanılıyor. Avrupa kupalarındaki grup aşamaları ve sonraki turlarda da bu hesaplamada puanlar iki katına çıkıyor. Yani gruplar ve devam eden turlarda galibiyet başına 2, beraberlikte de 1 puan kazanılıyor.

Her sezon öncekinden daha kötü

Bundan önceki 4 sezon içerisinde en az puanı geçen sezon toplayabildik. 2017-2018’de 6.8, 2018- 2019’da 5.5, 2019-2020’de 5 puan alan Türkiye, geçen sezon ise sadece 3.1 puan toplayabildi. Sadece geçen sezon sıralaması göz önüne alındığında ise UEFA sıralaması içerisinde kendimize ancak 26. basamakta yer bulabildik. Öyle ki; İsrail, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya gibi Avrupa kupalarında belli bir aşamadan sonrasını göremeyen ülkerin daha gerisinde kaldık

Takımı elenmeyen 9 ülkeden biri Türkiye

Avrupa'da mevcut durumda her takımı mücadelesine devam eden 8 ülke kaldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Bizim dışımızda İngiltere, İspanya, İtalya, Amanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Belçika da tüm takımlarıyla Avrupa’daki mücadelesine devam ediyor.