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Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık! Ülke puanı sıralamasında fark açılıyor... Çekya'nın önümüze geçmesinin ardından bir de Norveç tehlikesi!

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#Ülke Puanı#Beşiktaş#TRABZONSPOR
Avrupada haftayı galibiyetsiz kapattık Ülke puanı sıralamasında fark açılıyor... Çekyanın önümüze geçmesinin ardından bir de Norveç tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 08:18

Temsilcilerimizin Avrupa macerasında oynadığı maçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması da güncellendi. Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyetinin ardından perşembe gecesi oynanan maçlarda Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor rakipleriyle berabere kaldı. İşte detaylar...

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Avrupa'da mücadele ettiği kulvarlarda play-off turu oynayan temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibine 3-2 mağlup oldu ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

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BEŞİKTAŞ 3-1 ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İsviçre'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

GEDSON'DAN 2 GOL

Beşiktaş, 21. dakikada Gedson ile öne geçerken yanıt 34. dakikada Bislimi'den geldi ve devreye 1-1 girildi. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye yeniden Gedson çıktı ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti.

LUGANO GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Al-Musrati ile farkı 2'ye çıkarırken Lugano 7 dakikada geri döndü. Karşılaşmanın 56. dakikasında Steffen ve 63. dakikada Paulista'nın kendi kalesine attığı goller maçın skorunu belirledi. Rövanş mücadelesi 29 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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Avrupada haftayı galibiyetsiz kapattık Ülke puanı sıralamasında fark açılıyor... Çekyanın önümüze geçmesinin ardından bir de Norveç tehlikesi

İRLANDA'DA GOL SESİ ÇIKMADI

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İlk yarı düşük tempoda geçerken ikinci devrede iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Konferans Ligi gruplarına kalacak takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

TRABZONSPOR DA BERABERLİKLE DÖNDÜ

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya geldi. İsviçre'de oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Ev sahibi takımın 86. dakikada Geubbels ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul sebebiyle iptal edildi. Rövanş maçı 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Avrupada haftayı galibiyetsiz kapattık Ülke puanı sıralamasında fark açılıyor... Çekyanın önümüze geçmesinin ardından bir de Norveç tehlikesi

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ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Dört temsilcimizin sahne aldığı haftanın galibiyetsiz geçilmesinin ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

Çekya'nın sıralamada geriden gelerek önümüze geçmesinin ardından Avrupa'da her maçın önemi daha da arttı. Çekya ekiplerinden Viktoria Plzen ve Sparta Prag haftayı galibiyetle kapatırken, Mlada Boleslav da beraberlik aldı.

İşte ülke puanında son durum

15 - Yunanistan: 29.000
14 - Danimarka: 29.200
13 - Avusturya: 29.600
12 - İsrail: 30.375
11 - Norveç: 31.250
10 - TÜRKİYE: 35.600
9 - Çekya: 36.850
8 - Belçika: 44.200
7 - Portekiz: 50.316
6 - Hollanda: 54.733
5 - Fransa: 58.236
4 - Almanya: 71.785
3 - İspanya: 74.132
2 - İtalya: 79.168
1 - İngiltere: 89.303

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#Ülke Puanı#Beşiktaş#TRABZONSPOR

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