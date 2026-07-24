Avrupa'da haftayı 3'te 2'yle kapattık! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

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2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan beş takımımızdan üç tanesi, bulundukları organizasyonlarda lig etabına ulaşabilmek için 2. eleme turundan itibaren mücadele ediyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile, Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Inter Turku'yla ilk karşılaşmalarını oynadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini 1-0 mağlup ederken, Başakşehir ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve ekiplerimiz böylece haftayı mağlubiyet almadan tamamlamış oldu.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

İlk maçların sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum:

1 - İngiltere: 98.52

2 - İtalya: 84.232

3 - İspanya: 78.621

4 - Almanya: 76.690

5 - Fransa: 65.083

6 - Portekiz: 60.450

7 - Belçika: 55.850

8 - Hollanda: 48.896

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9 - TÜRKİYE: 45.675

10 - Polonya: 42.525

11 - Çekya: 42.025

12 - Yunanistan: 40.813