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Avrupa'da haftayı 3'te 2'yle kapattık! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

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#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#Konferans Ligi
Avrupada haftayı 3te 2yle kapattık UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 09:50

Avrupa kupalarında 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise Konferans Ligi'nde ilk maçlarına çıktı. Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki son durumu...

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2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan beş takımımızdan üç tanesi, bulundukları organizasyonlarda lig etabına ulaşabilmek için 2. eleme turundan itibaren mücadele ediyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile, Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Inter Turku'yla ilk karşılaşmalarını oynadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini 1-0 mağlup ederken, Başakşehir ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve ekiplerimiz böylece haftayı mağlubiyet almadan tamamlamış oldu.

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ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

İlk maçların sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum:

1 - İngiltere: 98.52

2 - İtalya: 84.232

3 - İspanya: 78.621

4 - Almanya: 76.690

5 - Fransa: 65.083

6 - Portekiz: 60.450

7 - Belçika: 55.850

8 - Hollanda: 48.896

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9 - TÜRKİYE: 45.675

10 - Polonya: 42.525

11 - Çekya: 42.025

12 - Yunanistan: 40.813

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#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#Konferans Ligi

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