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Avrupa'da gelen tur Belçika manşetlerinde: 'Mucizeye inandı ama Fenerbahçe hevesini kırdı!'

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Anderlecht
Avrupada gelen tur Belçika manşetlerinde: Mucizeye inandı ama Fenerbahçe hevesini kırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i elemesi Belçika'da manşetlere çıktı.

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Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçında sahasında 3-0 yendiği Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalan F.Bahçe, adını son 16 turuna yazdırırken Belçika ekibinde üzüntü hakim. Ülke basını da bu karşılaşmayı şu başlıklarla manşetlerine taşıdı.

KORKULAR GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

HLN: “Mor beyazlılar, F.Bahçe karşısında beraberlikten öteye gidemedi. Korkular gerçeğe dönüştü.”

LESOiR: “UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü Parc Astrid’de mucize yaşanmadı. Geçen hafta İstanbul’da 3-0 mağlup olan Anderlecht, Fenerbahçe karşısında beraberlikten daha iyisini yapamadı.”

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BAŞINI DiK TUTARAK AYRILIYOR

7SUR7: “Anderlecht başını dik tutarak ayrılıyor. Luis Vazquez, Lotto Park’ta Anderlecht’i 2-1 öne geçiren golü attığında takım ilk maçtaki farkı kapatabilecek gibi görünüyordu ancak Fenerbahçe birkaç dakika sonra Anderlecht’in hevesini kırdı.”

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WALFOOT: “Tribünlerde gerginlik var, sahada başarı yok: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında gösterdiği iyi performansın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.”

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Anderlecht

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