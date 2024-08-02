Avrupa'da Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le birlikte 3'te 3 yaptık! Ülke puanında nefes nefese yarış... Çekya'nın takibi sürüyor

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Temsilcilerimizin Avrupa yolculukları tüm hızıyla devam ediyor... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir mücadele ettikleri kulvarlarda oynadıkları rövanş maçlarından galibiyetle ayrıldı.

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FENERBAHÇE HATA YAPMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla tur mücadelesi verdi.

Kadıköy'de oynanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 4-3 galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'nun golü ise 7. dakikada Belhaj Mahmoud'dan geldi.

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Bir üst tura yükselen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

TRABZONSPOR EVİNDE DE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile Ruzomberok karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 2-0 kazanan temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında da rakibini 1-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna kaldı.

Mücadelenin ilk tarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Denis Dragus çıktı ve karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak.

BAŞAKŞEHİR'DEN GOL YAĞMURU

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

İlk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, deplasmandaki rövanşta da rakibini 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada Piatek'ten gelirken 31. dakikada Ömer Ali Şahiner farkı 2'ye çıkardı.

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Hamza Güreler, 35. dakikada durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın son sözünü ise 90+1. dakikada Piatek söyledi ve Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Temsilcimiz, Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Gürcistan ekibi Iberia oldu.

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ

Üç temsilcimizin de haftayı galibiyetle kapatmasının ardından ülke puanı yükselişe geçti. Geçtiğimiz sezon sıralamada ilk 9'da yer almaya hak kazanan Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı 34.800 oldu.

ÇEKYA'NIN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Çekya, Türkiye'nin hemen arkasında 34.750 puanla 10. basamakta yer alıyor. Çekya'yı arkamızda tutmak için temsilcilerimizin göstereceği performanslar büyük önem taşıyor.

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İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

15: DANİMARKA 27,950

14: YUNANİSTAN: 28,125

13: AVUSTURYA: 28,600

12: İSRAİL: 29,500

11: NORVEÇ: 29.500

10: ÇEKYA: 34,750

9: TÜRKİYE: 34,800

8: BELÇİKA: 43,100

7: PORTEKİZ: 49,216

6: HOLLANDA: 54,316

5: FRANSA: 57,736

4: ALMANYA: 71,660

3: İSPANYA: 73,989

2: İTALYA: 79,106

1: İNGİLTERE: 89,160