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Avrupa'da endişe verici tablo: Osimhen yoksa, Galatasaray maç kazanamıyor!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Şampiyonlar Ligi
Avrupada endişe verici tablo: Osimhen yoksa, Galatasaray maç kazanamıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 16:23

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in forma giymediği 6. Avrupa maçında da yine puan kaybı yaşandı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 1. hafta maçında Sporting'e karşı forma giyemedi.

Galatasaray, en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın forma giymediği bir Avrupa maçında daha puan kaybı yaşayarak bu alandaki kötü istatistiğini sürdürdü.

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6 MAÇTA 2 BERABERLİK - 4 MAĞLUBİYET!

Daha önce Osimhen'in oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında Frankfurt ve Union SG'ye, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar'a mağlup olan sarı-kırmızılılar; yine Avrupa Ligi'nde oynadığı RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Nijeryalı golcünün oynamadığı Sporting müsabakasını da yenilgiyle tamamlayan Galatasaray, böylece Osimhen'siz çıktığı 6 Avrupa maçında 2 beraberlik - 4 yenilgi tatmış oldu ve hiç galibiyet alamadı.

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Avrupada endişe verici tablo: Osimhen yoksa, Galatasaray maç kazanamıyor

OSIMHEN'İN OYNAMADIĞI AVRUPA MAÇLARI

Osimhen'in Galatasaray kariyerinde bugüne dek kaçırdığı maçlar ve alınan skorlar şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi
18 Eylül 2025 | Frankfurt 5-1 Galatasaray (sakat)
25 Kasım 2025 | Galatasaray 0-1 Union SG (sakat)
9 Eylül 2026 | Sporting 3-1 Galatasaray (sakat)

Avrupa Ligi
3 Ekim 2024 | RFS 2-2 Galatasaray (sakat)
12 Aralık 2024 | Malmö 2-2 Galatasaray (sakat)
13 Şubat 2025 | AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (cezalı)

Avrupada endişe verici tablo: Osimhen yoksa, Galatasaray maç kazanamıyor

OSIMHEN'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Osimhen, 7 gol atıp 3 de asist üretti.

Sarı-kırmızılı forma altında Avrupa Ligi'nde ise 7 maça çıkan Nijeryalı forvet, 6 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Avrupa arenasında Galatasaray formasıyla toplam 17 maçta görev yapan Osimhen, 13 gol - 5 asist üreterek toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Şampiyonlar Ligi

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