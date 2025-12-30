Avrupa'da en değerli golleri Kocaelispor atıyor!

Haberin Devamı

Kocaelispor 16 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’de sezonun ilk yarısında en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi. Avrupa’nın 10 büyük ligini kapsayan araştırma, yeşil siyahlılar kadar az gol atıp çok puan toplayan başka bir takım olmadığını ortaya koydu. Ligin ilk devresinde oynadığı 17 maçta sadece 15 gol atabilen Körfez ekibi, buna rağmen 23 puan toplamayı başardı. Puan cetvelinde 8. sırada yer alan Kocaelispor’un attığı her gol 1.53 puan değerinde.

EVERTON’UN ATTIĞI HER GOL 1.38 PUAN

Top 10 ligde Kocaelispor’a en fazla yaklaşan takımlar, İspanya La Liga’dan Athletic Bilbao ve Belçika Pro Lig’den Standard Liege oldu. Athletic 18 maçta 18 golle 24, Standard da 20 karşılaşmada 18 gol atarak 23 puan topladı. İki ekibin attığı her golün değeri 1.5 puan. İngiltere Premier Lig’den Everton 18 maçta 18 golle 25 puan (1.38), Portekiz Premier Lig’den Vitoria Guimaraes 16 karşılaşmada 16 golle 22 puan (1.37), İtalya Serie A’dan Lazio 17 maçta 18 golle 24 puan (1.33 puan) topladı.

EN AZ GOL YiYEN 5. TAKIM

Süper Lig’de en çok gol atan takımlar sıralamasında 15. basamakta yer alan Kocaelispor’un ilk yarıyı 8. sırada bitirmesinde, savunmanın başarısı önemli rol oynadı. Yeşil siyahlı ekip, 17 hafta sonunda kalesinde 17 gol gördü. Yeşil siyahlı ekip, maç başına 1 gol ortalamasıyla ligin en az gol yiyen 5. takımı olurken, 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı bildi. Kocaelispor’un bu sezon attığı 15 golün 10’u, 5’er gol kaydeden Tayfur Bingöl ve Bruno Petkovic’den geldi.