Avrupa'da Demir Ege Tıknaz yarışı! Bir talip daha...

Haberin Devamı

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlıların sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye konuk olan Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artıyor.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Portekiz'den Sporting, Porto, Benfica, Almanya'dan Leipzig ve Fransa'dan Lille, Demir Ege Tıknaz transferi için harekete geçti.

Gözden Kaçmasın Real Madrid resmen açıkladı! Luka Modric ayrılıyor Haberi görüntüle

OPSİYONU KULLANILACAK

Rio Ave, performansıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı açıklanmıştı.

SERDAL ADALI AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar. 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar. 10 milyon euro'ya gidecek oradan da." diyerek ayrılığı duyurmuştu.

Haberin Devamı