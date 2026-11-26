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Avrupa kupalarında iki temsilcimiz, Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kritik karşılaşmalara çıkacak.

Avrupa Ligi’nde ilk 4 maçta topladığı 7 puanla sekizinci basamakta yer alan Beşiktaş, 20.45’te başlayacak mücadelede Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. UEFA kararı gereğince İsrail takımlarının tüm maçları tarafsız sahalarda oynandığından Kartal iç saha avantajından faydalanamayacak ve karşılaşma Gürcistan’ın Batum kentinde oynanacak.

Konferans Ligi’nde 6 puanla 12. sırada yer alan Trabzonspor ise 23.00’te, 1 puanlı CSKA Sofya’ya konuk olacak.

Beşiktaş’ın uçağı Batum’a inemedi

Cezalı Ümit Akdağ dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş’ta dün kafileyi taşıyan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.

Siyah-beyazlı kafile, dün 15.00’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Batum kentine hareket etti.

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Uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra havanın elverişli olmaması nedeniyle iniş yapamadı ve mecburen Rize-Artvin Havalimanı’na indi. Kafile buradan karayoluyla Batum’a geçerken 22.30 sularında kente vardı. Öte yandan bugünkü maçı Türkiye’den gelen 15 bin kadar taraftarın izlemesi bekleniyor.

Trabzonspor Bulgarlara karşı ilk kez

İlk iki maçını kazandıktan sonra sahasında Freiburg’a kaybeden Trabzonspor bugün CSKA’yı yenerek yeniden çıkışa geçmenin peşinde.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Stefan Savic, Ernest Muci ve Malinovsky bugün forma giyemeyecek.

Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.