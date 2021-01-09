Avrupa'da Burak Yılmaz fırtınası! Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından...

Lille formasıyla Ligue 1'da 17 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performansla oynayan Burak Yılmaz, oynadığı futbol ve attığı gollerle alkış almaya devam ediyor.

35 yaşındaki golcü futbolcu, bu performansıyla birlikte Avrupa'da önemli futbolcularla da yarış haline girdi.

RONALDO VE IBRAHIMOVIC'İN ARDINDAN 3. SIRADA

Avrupa'nın 5 büyük liginde, 35 yaş üstünde en çok gol atanlar listesinde Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Listenin zirvesinde 14 gollü Cristiano Ronaldo yer alırken Zlatan Ibrahimovic'in 10, Burak Yılmaz'ın ise 8 golü bulunuyor. Fabio Quagliarella ise attığı 7 golle 4. sırada yer aldı.

TOPLAMDA 10 GOLÜ VAR

Burak Yılmaz, ayrıca Avrupa Ligi'nde de 2 gol atma başarısı göstermişti. Fransa'da da 'Kral' olarak adlandırılan Burak, böylece toplamda Lille formasıyla 21 maça çıkarken 10 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...