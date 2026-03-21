Avrupa'da bugünü kaybettik, geleceği kazandık!

UEFA’nın 3 büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 turu maçları biterken ülke puanı ise güncellendi. Devler Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ile Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Samsunspor’un son 16 karşılaşmaları sonrası ülke puanındaki en yakın rakibimiz olan Çekya adına mücadele eden Sigma Olomouc ve Sparta Prag da Avrupa’ya veda etti. Böylelikle Türkiye’nin yerini yakından tehdit eden Çekya bu sezon da UEFA Ülke Puanı sıralamasında gerimizde kaldı.

DEVLER LİGİ'NDE 2 TAKIMIMIZ OLABİLİR

Bu sonuçla birlikte Türkiye’den 2027-28 sezonunda; lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılım gösterecek. Lig ikincisi ise iki ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya çalışacak. Turların tamamını kaybetse bile garanti olarak Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk kazanan ekip (ya da lig üçüncüsü) UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak. En kötü ihtimalle Konferans Ligi lig aşamasında yer alabilecek.

LİG 4.'SÜ VE 5.'SİNİN DE ŞANSI VAR

Süper Lig’i dördüncü basamakta tamamlayacak olan kulüp UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan elemelere başlayacak. Söz konusu temsilcimiz 3 takımı eleyerek Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye çalışacak. Lig beşincisi ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundan katılacak. O da 3 takımı elerse Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek. En az 3 takımın 3 kupada lig aşamasında yer alması garanti olacak. Elemelerin aşılması durumunda elde edilecek başarıya göre 2027-28 sezonunda 6 takımımız ligde mücadele edebilir.

TAKIMLARIMIZDAN ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray, 1-0’lık maçın rövanşında son 16 turunda Liverpool’a 4-0 yenilerek elendi ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ülke puanına 3,95 katkı sağlamış oldu. Toplam katkısı ise 17,750 oldu. Galatasaray şu an UEFA sıralamasında 47. sırada yer alıyor. Shakhtar ve Midtjylland’ın alacağı puanlara göre bu sezonu en kötü 49. sırada tamamlayacak. Samsunspor elenmesine rağmen Rayo deplasmanında elde ettiği galibiyet ile UEFA takım sıralamasında ülke takımları için minimum puan olan 11,125’i geçerek kendi puanıyla listeye girme hakkı kazandı. Bu sonuçla Samsunspor takım sıralamasında 156. sıraya yükseldi. Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest’ı yenmesine rağmen Avrupa Ligi’ne veda etmesine rağmen bu sezon 10,500 toplayarak ülke puanına katkıda bulundu.

FUTBOLUN BEŞİĞİ İSPANYA

Yıllardır süren ‘futbolun beşiği İngiltere’ klişesi artık sona erecek gibi. İspanya yavaş yavaş ‘futbol burada oynanır’ mesajını vermeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8 takımın 3’ü İspanya’dan. Buna Avrupa Ligi’nde Celta Vigo ve Real Betis, Konferans Ligi’nde ise Rayo Vallecano çeyrek final görerek İspanya’nın Avrupa’daki yürüyüşünü sürdüren ekipler oldu.

UEFA'DAN KASAYA 83.4 MİLYON EURO

Samsunspor'un da Rayo Vollecano’ya elenmesiyle birlikte Türk takımlarının Avrupa macerası son 8’i göremeden sona erdi. 5 takımla çıktığımız bu yolda temsilcilerimiz son 16’dan öteye geçemezken UEFA’dan elde edilen gelirler bir nebze de olsa yaralara tuz bastı. Türk takımları toplamda 83,44 milyon Euro gelir elde ederken Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray 53.53 milyon Euro ile en çok para kazanan kulüp oldu.

TESELLİ İKRAMİYESİ

Sezonu Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuyla açıp, play-off’ta elendikten sonra Avrupa Ligi’nden devam eden Fenerbahçe ise 19,47 milyon Euro ile ezeli rakibini takip etti. Önceki gün Konferans Ligi son 16 turunda havlu atan Samsunspor’un kasasına toplamda 7,89 milyon Euro girdi. Kupa 2’de 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi’ne geçiş yapan Beşiktaş ise burada play-off’tan öteye gidemezken 1 milyon 275 bin Euro ile yetindi. Yine Kupa 3’te play off’ta elenen Başakşehir de aynı miktarla sezonu kapadı.