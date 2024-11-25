Avrupa'da Arda Güler çılgınlığı! Dev kulüpler kapıda, Ancelotti'nin başı belada...

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Real Madrid'in Leganes'i mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 75 dakika forma giyen Arda Güler, performansıyla göz doldururken Valverde'nin attığı ve farkı ikiye çıkaran golün pasını verdi.

Bu sezon ilk kez skora katkı yapan Arda Güler, sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans sergilerken yüzde 93 isabetli pas oranıyla dikkati çekti.

Girdiği 10 ikili mücadelenin altısından galip çıkan genç yıldız, 6 çalım denemesinin dördünde başarı sağladı. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Arda, çektiği 5 şutun 3'ünde rakip kaleyi tutturdu.

HEM HOCASINDAN HEM MEDYADAN ÖVGÜ ALDI

Maçı 1 asist ve iki kilit pas ile tamamlayan milli oyuncu, karşılaşmada 0,37 ile en yüksek gol beklentisine ulaşan ikinci isim olurken hem hocası Carlo Ancelotti'den hem de İspanyol basınından büyük övgü aldı.

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"YARATICILIĞIYLA BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Leganes maçında etkili bir performans sergileyen Arda Güler'in yaratıcılığıyla takıma yardımcı olduğunu kaydeden Carlo Ancelotti, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." şeklinde konuştu.

İSPANYOLLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İspanya'daki bazı futbol yazarları, bu sezon Arda Güler'e az süre verdiği gerekçesiyle zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin Leganes maçında Türk futbolcuyu ilk 11'de oynatarak sürpriz yaptığını ifade ettiler.

"DAHA CESARETLİ OL CARLO"

Marca gazetesindeki köşe yazarı Carlos Carpio, "Güler'in farklılık yaratmasına izin verilmeli" başlıklı yazısında, başarılı genç oyuncuyla ilgili şunları kaydetti:

"Farklı futbolcuları tespit etme konusunda iyi bir bakış açısına sahip olan Bernabeu (Real Madrid taraftarları), haklı olarak Arda'yı favorileri arasında tutuyor. Ama öyle görünüyor ki Ancelotti'nin ona sürdürülebilirliği olan bir güven duyması için takımda salgın bir şekilde futbolcu sakatlığı olması gerekiyor."

Arda'nın Leganes karşısında kanat aralarında oynadığı, topla her buluştuğunda da sergilediği yeteneğiyle daha fazla süre almaya layık olduğunu gösterdiğini kaydeden Carpio, "Her 6 maçta 1 kez ve 10'ar dakika oynamak onun yeteneğini boşa harcatmak olur. Arda fark yaratan futbolculardan biri. Onun oynadığı 5 maçta olanları hatırlayın. Daha cesaretli ol Carlo." diye yazdı.

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"GÜLER ANCELOTTI'NİN BAŞINI BELAYA SOKTU"

Sport gazetesi de "Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu" başlığıyla Ancelotti'ye gönderme yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son olarak 21 Eylül'de, Espanyol karşısında ilk 11'de çıkan ve 55 dakika oynayan Türk futbolcu, Ancelotti'nin güvenini alamıyordu. Leganes karşısında ileride sağ kanatta görev aldı ve ilk dakikadan itibaren kendini gösterdi. Vinicius'ten sonra takımının en yaratıcı ismi oldu. Mükemmel, füze gibi bir şut çekti, üç kez gole çok yaklaştı. Sahada büyük bir karakter ortaya koyan Arda, Ancelotti'yi bir kez daha düşünmeye zorladı. İtalyan teknik adam, yaratıcılık sorunu yaşayan ve kötü sonuçlar alan Madrid'e çok şey katabilecek bir silahı yeni oynattı. Madrid teknik direktörünün omuzlarında artık bunun sorumluluğu var. Anfield'de Güler'i hesaba katmanın kararı onun olacak."

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"ARDA'NIN İLK 11'DE BAŞLAMASI ŞAŞIRTTI"

Mundo Deportivo, "Ancelotti, Arda Güler ve Dani Ceballos ile başlayarak şaşırttı. Arda ayağında top ile kalitesini gösterdi. Gol atmaya çok yakındı." ifadelerini kullanırken, La Razon gazetesi ise "Arda'nın ilk 11'de başlaması şaşırttı. Sosyal medyadan çok fazla talep almasına rağmen Ancelotti onu oynatmakta bir o kadar isteksizdi. Madrid'in başlarda sol kanat ağırlık oynamasından oyuna dahil olması geç olsa da ilerleyen dakikalarda fırsatını yakaladığında izini bırakmasını bildi. Gol atamadıysa bu sadece Dmitrovic'in büyük bir kaleci olmasındandır." yorumlarını yaptı.

İspanyol futbol basınında genel kanı, Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım'da deplasmanda Liverpool'a karşı oynayacağı maçı düşünerek, Leganes karşısında Arda ve Ceballos ikilisiyle başladığı, Luka Modric ve Brahim Diaz'ı ise Liverpool maçında oynatacağı yönünde. Ancak, Türk futbolcunun Leganes maçındaki performansından sonra üzerindeki baskılar artan İtalyan teknik adamın ne yönde bir karar alacağı merak ediliyor.

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VINICIUS SAKATLANDI, ARDA'YA ŞANS DOĞDU

Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'un sakatlandığını duyururken 1 ay sahalarda uzak kalabileceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacakları maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı bazı İspanyol gazeteleri, Vinicius'un yerine en güçlü adayın Arda Güler olduğu ileri sürüldü.

TRANSFER İDDİALARI SON BULMUYOR

İspanyol devinde yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'e, Avrupa'dan birçok kulüp talip olurken Real Madrid'in kiralık göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre; İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Aston Villa, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Real Madrid'in Türk futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve bu durumun Arda'nın taliplilerini alarma geçirdiği ileri sürüldü.