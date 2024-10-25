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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü, UEFA Konferans Ligi'nde ise ikinci hafta heyecanı sona erdi. Bu turnuvalarda mücadele eden temsilcilerimizin aldığı skorlar sonucunda UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanarak turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İLK YARIDA VAR KARARLARI

Maçın 26. dakikasında Lyon, Lacazette'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR, Tolisso'nun ofsaytta olduğunu tespit etti ve bu gol geçersiz sayıldı.

Bu iptal kararının hemen ardından, Lyon'dan Lacazette, ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı kararı verdi ancak VAR, pozisyonun dışarıda olduğunu belirleyerek penaltıyı iptal etti.

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GEDSON SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Gedson Fernandes çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı. Lyon ise 6 puanda kaldı.

FENERBAHÇE SALLADI AMA YIKAMADI

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Kadıköy'de daha baskın oynamasına rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Üç maçta üç beraberlik alan Manchester United ise 3 puana çıktı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN GALATASARAY OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü haftayı açan takımlardan olan ekibimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.

RAMS Park'taki maçta ilk yarıyı 3-0 önde kapatan sarı - kırmızılılar, maç içinde bir an oyundan düşmesine rağmen sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı bildi ve 3 puanı cebine koydu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Pettersson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti.

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Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, puanını 7'ye yükseltti.

BAŞAKŞEHİR'E ŞOK SKOR

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Celje ile bu turnuvadaki tek temsilcimiz Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje 5-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım 5. dakikada Svetlin ile öne geçerken 30. dakikada Brnic farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü 34. dakikada Seslar söyledi.

Başakşehir, 51. dakikada Kucys ile skoru 4-0'a getirirken Başakşehir'de Pelkas, 75. dakikada farkı 3'e indirdi. Son gol ise 77. dakikada Kucys'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir ilk 2 haftayı puansız kapattı. Celje ise ilk puanlarını aldı.

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GÖZLER ÜLKE PUANINDA

Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

Türkiye'nin önünde yer alan Çekya'nın tüm temsilcilerinin bu hafta puan kaybı yaşamasıyla birlikte ekiplerimizin haftayı en az hasarla kapatması aradaki farkın kapanmasını sağladı.

Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştıkları rakiplerini yenerken, Fenerbahçe berabere kaldı. Başakşehir ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu durum sonrasında Türkiye'nin ülke puanı 38.300'e yükseldi. Çekya ise puanını 40.650 yaptı.

İşte Avrupa ve Konferans Ligi'nde sona eren haftanın ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki son durum:

1- İNGİLTERE 94.303

2- İTALYA 82.856

3- İSPANYA 77.275

4- ALMANYA 75.160

5- FRANSA 62.236

6- HOLLANDA 57.400

7- PORTEKİZ 54.216

8- BELÇİKA 47.200

9- ÇEKYA 40.650

10- TÜRKİYE 38.300