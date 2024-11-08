Avrupa'da 4'te 2 sonrası gözler ülke puanında! Beşiktaş ve Galatasaray kazandı, Fenerbahçe üzüldü... | Çekya'ya bir adım daha yaklaştık

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir, bu haftaki maçlarında boy gösterdi.

Beşiktaş ve Galatasaray kazanırken, Fenerbahçe mağlup oldu. Başakşehir ise berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ, MALMÖ'YÜ 2-1'LE GEÇTİ

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Malmö'yü konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi Ernest Muci'nin golüyle 2-1 kazandı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetti.

İlk devresi golsüz biten maçta taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci devre açılan temsilcimiz 76'da Ernest Muçi ve 85'de Semih Kılıçsoy ile goller buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Malmö'nün tek sayısı 90+3. dakikada Rieks'ten geldi.

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Bu sonuçla Beşiktaş Lyon'dan sonra 2. galibiyetini elde ederek yeni formatlı Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 14. sıraya çıktı.

GALATASARAY, TOTTENHAM'A SAHAYI DAR ETTİ

Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı temsilcimiz 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39. dakikalarda Victor Osimhen attı. Tottenham'ın sayılarını 18'de Lankshear ve 69'da Solanke kaydetti.

Tottenham'da Lankshear 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Temsilcimizin çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta 10 kişi Tottenham son anlarda beraberlik golü aradı ancak fırsat bulamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdüren Galatasaray puanını 10'a yükseltti. İlk kez kaybeden Tottenham ise 9 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HOLLANDA'DA KAYIP

Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

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AFAS Stadion'da oynanan maçı AZ Alkmaar 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius atarken Fenerbahçe'nin sayısını 70. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin 63. dakikada kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Fenerbahçe 5 puanda kaldı. AZ Alkmaar ise 6 puana yükseldi.

BAŞAKŞEHİR, 2-0 ÖNE GEÇTİ AMA...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag'a konuk oldu.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede ekiplerin karşılıklı golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

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Temsilcimiz Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Philippe Keny ve 80. dakikada Piatek kaydetti. Kopenhag'ın golleri ise 79 ve 83. dakikalarda Amin Chiakha'dan geldi.

Başakşehir bu sonuçla ilk puanını aldı. Kopenhag ise 2 puana yükseldi.

GÖZLER ÜLKE PUANINA ÇEVRİLDİ

Alınan sonuçların ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi. Türkiye'nin 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti sonrası puanı 39.100'e yükseldi. Çekya temsilcilerinin ise 1 galibiyet - 3 yenilgi alması, Türkiye'yi ülke puanında rakibine bir adım daha yaklaştırdı.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

TÜRKİYE - 39.100

ÇEKYA - 41.050

BELÇİKA - 47.200

PORTEKİZ - 54.016

HOLLANDA - 58.566

FRANSA - 63.236

ALMANYA - 75.535

İSPANYA - 77.989

İTALYA - 83.606

İNGİLTERE - 94.303