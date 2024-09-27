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Avrupa'da 3'te 2 sonrası ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi? Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş yenildi | Kritik detay: Çekya

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#Ülke Puanı#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE
Avrupada 3te 2 sonrası ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş yenildi | Kritik detay: Çekya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:02

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuk ettikleri rakiplerini yenmeyi başarırken Beşiktaş, Ajax deplasmanında farklı bir yenilgi aldı. 3'te 2 sonrası gözler ülke puanına çevrildi. İşte detaylar...

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Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına çıktı.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, çarşamba günü oynanan maçta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etmiş ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

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FENERBAHÇE EVİNDE KAZANDI

Dün oynanan maçta ise Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Sarı - lacivertliler, Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı.

Avrupada 3te 2 sonrası ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş yenildi | Kritik detay: Çekya

BEŞİKTAŞ, AJAX KARŞISINDA 4-0 MAĞLUP OLDU

Gecenin bir diğer müsabakasında Beşiktaş, Hollanda devi Ajax'a konuk oldu. Siyah - beyazlılar, rakibine 4-0'lık bir skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde sezona mağlubiyetle başladı.

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Avrupada 3te 2 sonrası ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş yenildi | Kritik detay: Çekya

Avrupa'da 3'te 2 ile kapattığımız haftanın ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

ÇEKYA EKİPLERİ NE YAPTI?

Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Ludogorets'i 2-0'la geçti. Plzen ise son dakikada bulduğu golle Frankfurt karşısında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece Çekya, haftayı 1 galibiyet - 1 beraberlikle kapattı.

Bu durum sonrasında Türkiye, 36.900 puanla 10. sırada yer aldı ve Çekya'yı takibini sürdürdü.

İşte ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere: 90.589

2- İtalya: 80.356

3- İspanya: 74.989

4- Almanya: 73.035

5- Fransa: 60.379

6- Hollanda: 55.733

7- Portekiz: 51.416

8- Belçika: 45.000

9- Çekya: 39.850

10- TÜRKİYE: 36.900

11- Norveç: 32.000

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#Ülke Puanı#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE

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