Avrupa'da 3'te 1 sonrası ülke puanı nasıl şekillendi? Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi, Başakşehir kazandı! Korkulan senaryo: Çekya farkı açıyor...

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Avrupa'da yer alan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, mücadele ettiği kulvarlar ve turlarda ilk maçlarına çıktı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yenilgisi, Başakşehir'in ise galibiyeti, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda da bu haftaki yerimizi netleştirdi.

FENERBAHÇE, SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE YENİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fransa'daki mücadele Lille'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lille, 12. dakikada Tiago Santos ile öne geçerken devreye 1-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve frikikten attığı golle skoru belirledi.

SON SÖZÜ LILLE SÖYLEDİ

Son sözü ise 90+1. dakikada Zhergova söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

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TRABZONSPOR EVİNDE MAĞLUP

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk etti.

Bordo mavililer, Rapid Wien'e 67'de Grgic'in golüyle 1-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI, NEFES OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia’yı deplasmanda Davidson’un 87’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Mikheil Meskhi Stadı’nda oynanan karşılaşmada İskoç hakem David Dickinson düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip; Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili ve Cheickne ilk 11’iyle başladı.

Başakşehir’in 11’i ise Muhammed Şengezer- Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek’ten oluştu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir’de Piatek, 45+1’inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

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İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir, Pelkas ve Davidson ile pozisyonlar buldu. 87’nci dakikada Kemen’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson’un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Başakşehir öne geçti: 0-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ÇEKYA FARKI AÇIYOR

Fenerbahçe'nin yenilgisinin ardından Çekya'nın gerisine düşen Türkiye, Trabzonspor'un da mağlup olmasıyla puan olarak geride kaldı. Çekya temsilcileri Slavia Prag ve Viktoria Plzen'in galibiyetleri, Mlada Boleslav'ın ise berabere kalması sıralamada fark oluşturdu.

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İşte ülke puanı sıralaması:

1 - İngiltere: 89.160

2 - İtalya: 79.106

3 - İspanya: 73.989

4 - Almanya: 71.660

5 - Fransa: 57.879

6 - Hollanda: 54.483

7 - Portekiz: 49.416

8 - Belçika: 43.200

9 - Çekya: 35.350

10 - TÜRKİYE: 35.000

11 - Norveç: 30.250

12 - İsrail: 29.875