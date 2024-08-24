Avrupa'da 1.1 milyar TL'lik rövanş haftası!

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Avrupa kupalarında play-off turunda sahaya çıkan 4 takımımız da tur şanslarını Türkiye’de oynanacak rövanş maçlarına bıraktı.

Galatasaray 2-0’dan dönüp 2-2’yi bulduğu maçta Young Boys’a 3-2 kaybederken Şampiyonlar Ligi’ne 18. kez katılma hedefine ulaşabilmek için salı günü en az 2 farklı kazanması gerek. Tek farklı galibiyetlerde maç uzatmalara gidecek. Olası bir beraberlik durumunda ise temsilcimiz elenecek ve gruplara kalan takım Young Boys olacak.

İsviçre'de umduklarını bulamadılar

UEFA Avrupa Ligi’nde 3-1’lik skor avantajına rağmen evine 3-3 beraberlikle dönen Beşiktaş’ın turu geçmesi için tek farklı galibiyet alması yetecek. Yine UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden 2 takımdan Trabzonspor da Galatasaray ve Beşiktaş gibi İsviçre’de umduğunu bulamadı. St.Gallen ile 0-0 berabere kalan Fırtına’nın da 4’te 4 yaptıktan sonra ilk beraberliğini İrlanda’da St. Patrick’s’ten alan Başakşehir’in de yoluna devam edebilmesi için kazanması şart.

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Ayak bastı parasında 'dev' fark

Temsilcilerimizin gruplara kalması hem prestij hem ülke puanı hem de kulüplerin elde edeceği ekonomik gelir açısından da çok önemli. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne adını yazdırması durumunda ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin Euro alacak. Beşiktaş’ın gruplara kalması 4 milyon 310 bin Euro’nun kasasına girmesini sağlayacak. Trabzonspor ve Başakşehir de Konferans Ligi’nde son 36 takım arasına girerse 3 milyon 170’er bin Euro alacak.

Grupta rakamlar daha da katlanabilir

Başka bir deyişle 4 kulübü, toplamı 29 milyon 270 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 108 milyon TL) olan bir rövanş haftası bekliyor.

Gruplarda alınacak başarılar da ekstra para getirecek. Devler Ligi’nde galibiyete 2.1 milyon Euro verilirken beraberlik de 700 bin Euro kazandıracak.

Avrupa Ligi’nde galibiyetin karşılığı 450 bin Euro, eşitlik halinde kazanılacak rakam ise 150 bin Euro.

UEFA Konferans Ligi’nde maç kazanmak demek 400 bin Euro daha almak demek. Kupa 3’te beraberliğin karşılığı ise 133 bin Euro. Bunlara ayrıca katsayı ve market gelirleri de eklenecek.

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