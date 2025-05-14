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Avrupa yolunda en değerli kupa! Türkiye Kupası finali 8 takımı ilgilendiriyor: İşte hesaplar

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Trabzonspor
Avrupa yolunda en değerli kupa Türkiye Kupası finali 8 takımı ilgilendiriyor: İşte hesaplar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

İki dev kulübün bu akşam Ziraat Türkiye Kupası için vereceği mücadele 8 takımı yakından ilgilendiriyor. Kazanan takıma göre Avrupa kupaların gidecek takımların kaderi de çizilecek. İşte o hesaplar...

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Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile G.Saray arasındaki maç sahadaki 2 takım dışında Avrupa’yı hedefleyen takımlar açısından da büyük önem taşıyor. İşte ihtimaller...

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TRABZON KAZANIRSA:

· Bordo mavililer direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasında yer alacak.

· Süper Lig’i 3. basamakta bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön elemeden katılacak.

· Ligde 4. olan takım Konferans Ligi 2. ön eleme turundan itibaren Avrupa’da sahne alacak.

3. bitiren takım daha az maç yapabilir

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G.SARAY KAZANIRSA:

· Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi garantilediği için kupa ikincisine değil, ligi beşinci bitiren takıma Avrupa şansı doğacak.

· Süper Lig’i 3. sırada bitiren takım 2. ön eleme yerine UEFA Avrupa Ligi’ne play-off’tan katılacak.

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· Lig 3.’sü hem 2 tur daha az oynayacak hem de elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasından yola devam edecek.

· Lig 4.’sü Konferans yerine Avrupa Ligi 2. ön elemeden start alacak. Elense dahi Kupa 3’te 3. ön elemeye kalacak.

· Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan temsilcimiz Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa’da vitrine çıkacak.

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Fırtına yenilse bile Avrupa’ya gidebilir

G.Saray'ın kupayı kazanması lig 3.’cüsünün daha az maç oynamasını, lig 4.’sünün Kupa 3 yerine Kupa 2’ye gitmesini ve lig 5.’sinin de Avrupa bileti almasını sağlayacak. Başka bir deyişle G.Saray’ın kazanması 8 takımın durumunu yakından ilgilendiriyor.

Ligde 3.’lük için 58 puanlı Beşiktaş ile 57 puanlı Samsunspor yarışırken 51 puanlı Başakşehir’in de matematiksel olarak şansı bulunuyor. Sezon sonu 4. sırayı da bu 3 takımdan biri alacak. 5.’lik için ise kalan 3 haftada Eyüp, Göztepe, Trabzon, Kasımpaşa ve Konyaspor’un matematiksel olarak şansı bulunuyor.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Trabzonspor

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