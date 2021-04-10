Avrupa yılın transferini konuşuyor! Cristiano Ronaldo ve Mbappe...

Spor Arena Dış Haber | Transferde bu yaz en çok merak edilen konuların başında Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo geliyor... Dünyaca ünlü iki yıldız futbolcu hakkında çıkan son haberler Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Real Madrid'de listenin başında Erling Haaland değil PSG'den Kylian Mbappe var. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın en çok istediği oyuncunun Mbappe olduğu ve bu transfer için PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi ile sıcak ilişkiler kurulduğu belirtildi.

2022'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, PSG'NİN KARARI...

Mbappe'nin PSG'den aldığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı belirtilirken yıldız futbolcunun PSG ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Fransız ekibinin bu yüzden Mbappe ile yeni sözleşme imzalamaması halinde bonservis ücreti kazanmak için futbolcuyu satmak zorunda kalabileceği kaydedildi.

ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Zidane, Mbappe hakkında açıklamalarda bulunup ''Birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Ama o benim oyuncum değil ve bu yüzden konuşamam. Sadece harika bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Gelecek günlerde kendisinin de ne istediğini göreceğiz.'' diye konuşmuştu.

MBAPPE İDDİALARI SONRASI RONALDO...

Real Madrid'in Juventus'ta forma giyen eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da tekrar transfer edeceği iddia ediliyordu. Ancak İspanyol ekibinin Mbappe hamlesinden sonra Ronaldo'dan vazgeçmesi bekleniyor.

MBAPPE REAL'E, RONALDO PSG'YE

İtalyan Tuttosport'un haberine göre ise PSG, Kylian Mbappe'nin boşluğunu Cristiano Ronaldo ile dolduracak. Ronaldo'nun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Juventus'un yıldız futbolcusunu 29 milyon euro karşılığında satmak istediği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo'nun da başarısız geçen bu sezonun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve yeni bir macera istediği iddia ediliyor.

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