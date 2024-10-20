Avrupa Victor Osimhen'i konuşuyor: 'Acımasızlık, insanlık dışı' | Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3 golle geçti. Karşılaşmaya sonradan oyuna dahil olup röveşata golü atan Victor Osimhen damga vurdu. 90+3. dakikada müthiş bir gole imza atan 25 yaşındaki santrfor, adeta jenerikleri süsledi.

ZLATAN VE RONALDO'DAN SONRA TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu.

İngiltere filelerine 30 metre uzaktan yerden 2,41 metre yükselerek kaydettiği golün 9 santim arkasında kalan Osimhen, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golünün ardından tarihte 2,30 metre barajını aşan 3. gol oldu.

Haberin Devamı

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan 2,41 metre ile Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

🎥Farklı açılardan Osimhen'in müthiş golüpic.twitter.com/OPyPD0OQKc — Spor Arena (@sporarena) October 20, 2024

'PUSKAS, NEDEN OLMASIN?'

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Osimhen, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Çok konuşulacak bir gole imzasını atan Osimhen, Avrupa basınında da manşetleri süsledi. Adından söz ettiren yıldız isim için transfer çağrısında bulunuldu.

Haberin Devamı

'CHELSEA, OCAK AYINDA OSIMHEN'İ ALMALI'

Trabzonspor'un eski futbolcusu Florent Malouda ise Chelsea'yi Osimhen'i transfer etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Malouda, Ocak ayında transfer dönemi yeniden açıldığında Victor Osimhen'i transfer etmeleri gerektiğini söyledi:

"Yaz aylarında neredeyse bu transferi bitiriyorduk. Onu kadromuza katacaktık. O da bu takıma destek verecek kalibrede bir oyuncu. Ocak ayında onu takıma katma fırsatı varsa hemen değerlendirilmeli. Okuduğum kadarıyla yaz aylarında belirtilen rakamların daha da azına mal olacağı bildiriliyor."

'İNSANLIK DIŞI, ACIMASIZ'

Area Napoli ise bolü şöyle tanımladı: "İnsanlık dışı bir vuruş"

İspanyol AS Gazetesi 'Acımasız Osimhen' başlığı ile ve şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

'Nijeryalı oyuncu oyuna yedek olarak başladı ve 2 gol atan Icardi'nin yerini aldı. Ancak Osimhen muazzam bir baş üstü vuruşuyla baş kahraman oldu ve Türkiye'de atılan en iyi gollerden birini attı'

🚀"Balistik füze gibiydi"



🗣️Victor Osimhen, attığı muhteşem golü yorumladıpic.twitter.com/wpNX4gQgYR — Spor Arena (@sporarena) October 20, 2024

'OSIMHEN GERİ DÖNDÜ'

İtalyan medyasından Il Matino ise Osimhen'in attığı şık golü okuyucularıyla paylaştı:

"Gecesini süper bir golle tamamladı. Victor Osimhen Galatasaray formasıyla yine golü buldu, Nijeryalı forvet takımının Türkiye liginde Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta takımını galibiyete taşıdı. Osimhen, bazı fiziksel rahatsızlıklarının Nijerya milli takımına çağrılmasına hayır demesine yol açmasının ardından geri döndü. Halen Napoli'nin sahibi olduğu forvet, ikinci yarıda oyuna girerek, bu arada bir çifte gol atan takım arkadaşı Icardi'nin yerini aldı. İkinci yarının ortalarında attığı röveşata golü maçın sonucunu belirledi."

Haberin Devamı

'KADRO DIŞI KALMAMAK İÇİN KİRALANMIŞTI'

Fransız Foot Mercato ise kadro dışı kalmamak için Galatasaray'a gelen Osimhen'in muhteşem bir iş çıkardığının şu sözlerle altını çizdi:

"Sezonun geri kalanında kadro dışı kalmamak için Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen Türkiye'de oyuna geri döndü. Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 3 maçta 2 gol atan ve 2 asist yapan oyuncu, Cumartesi günü Antalyaspor'a attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti."