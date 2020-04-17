Avrupa Transfer Haberleri | Bayern Münih'in hedefi Leroy Sane!

Dünya ve Avrupa'da koronavirüs sebebiyle sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı konuşulurken, gelecek sezon için de transfer hazırlıkları başladı. Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz sezonda kadrosuna katmak istediği Leroy Sane için yeniden atağa kalktı.



İngilterenin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Alman kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezon 100-120 milyon sterlin arası bir teklif götüren Bayern Münih, Sane'nin sezon başında yaşadığı diz sakatlığının ardından bu teklifi 60 milyon sterlin civarına kadar düşürdü.

İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan Sane'nin de Bayern Münih'te forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Ancak Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola da Sane'den vazgeçmiş değil.



Öte yandan Guardiola'nın, Sane'yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı da İngiliz basınında çıkan haberler arasında yer aldı.