Avrupa Süper Ligi'nin sözleşmesi sızdı! O madde ortaya çıktı ve çılgın tazminat...

Spor Arena Dış Haberler - Avrupa futbol tarihinde görülmemiş bir kaos yaratan ve ömrü yalnızca 48 saat süren Avrupa Süper Ligi, başta taraftarlar olmak üzere futbolun tüm önemli paydaşlarından gelen tepkiler sebebiyle askıya alınmasına rağmen sular durulmuyor.

Alman Der Spiegel, dünyanın konuştuğu Avrupa Süper Ligi projesinin sözleşmesini ortaya çıkardı ve organizasyondan ayrılan Real Madrid ve Barcelona dışındaki 10 kurucu kulübü bekleyen ağır yaptırımları okuyucularına servis etti.

SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKTI, KULÜPLERİN BAŞI DERTTE

Yayınlanan belgelere göre; Avrupa Süper Ligi'nde 23 yıl süreyle oynama taahhüdü veren vermelerine rağmen turnuvadan 48 saat içinde ayrılan kulüpler, organizasyon yönetimine 150 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar euroluk bir başlangıç ​​kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEZSE...

Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon euro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

BİR DİĞER İDDİA 300 MİLYON EURO TAZMİNAT

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun Vozpopuli'ye dayandırdığı habere göre, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan 10 kulüp için yüklü miktarda tazminat cezası uygulanacağı iddia edildi. Vozpopuli'den alınan bilgiye göre bu miktar, 300 milyon euro ve bu miktarı ayrılan her bir kulüp ödemek zorunda.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez turnuva konusunda ısrarını sürdürürken ABD'li JP Morgan şirketinin turnuva için 3.2 milyar euro'luk bir ücreti gözden çıkardığı duyurulmuştu. Buna göre kulüplerin kasasına ilk planda 300'er milyon euro girmesi planlanıyordu. Anlaşmadan çekilen kulüplerin, kendilerine ödeneceği taahhüt edilen miktar kadar tazminat ödemek zorunda oldukları iddia edildi.

Haberde, anlaşma yapılırken özellikle İngiliz kulüplerinin geri dönüşün yaşanmaması için sözleşmede yüklü tazminat cezasının olmasını savunduğu belirtildi. Tazminatı ödemeyen kulüplerin ise resmi açıklamaya rağmen Avrupa Süper Ligi projesinden çekilemeyeceği öne sürüldü.

FLORENTINO PEREZ: KİMSE ÇIKMAK İÇİN GEREKEN TAZMİNATI ÖDEMEDİ

Öte yandan Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda söz konusu tazminat detayını ilk kez gündeme getirmiş ve kulüplerin projeden öylece ayrılamayacaklarını ifade etmişti.

Florentino Perez, "Süper Lig'in öldüğünü düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım. Öyle 'çıkıyorum' diyerek Süper Lig'den kimse çıkamaz. Kimse Süper Lig'den ayrılık için gereken tazminatı ödemedi çünkü henüz kimse ayrılmadı. Ayrılırlarsa cezasını çekerler." demişti.

KALANLARA DA UEFA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

UEFA ise kulüplere tarihin en büyük tazminat davasını açmaya hazırlanıyor. Avrupa Süper Ligi'nde kalmakta ısrarcı olacak kulüpler aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar euroluk dava açılacak.

Ayrıca JPMorgan'ın desteğine bir "karşı finansman" hamlesi de geldi. UEFA'nın Süper Lig’i durdurmak için Centricus Asset Management ile 6 milyar euro büyüklüğünde bir finansman paketi için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

JP MORGAN: YANLIŞ DEĞERLENDİRDİK, DERS ÇIKARACAĞIZ

Avrupa Süper Ligi projesinin finansmanını sağlayacak olan ABD'li yatırım bankası JP Morgan, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. JP Morgan'ın açıklamasında; "Bu anlaşmanın daha geniş futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve onları gelecekte nasıl etkileyeceğini yanlış değerlendirdik. Bundan ders çıkaracağız." ifadeleri yer aldı.